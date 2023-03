Rodríguez destaca adaptación felina a estrategia de Larcamón

León, Guanajuato.- Para Osvaldo Rodríguez quedó atrás la incertidumbre por tener a un nuevo técnico en el banquillo, el plantel cuerero con base a buenos resultados se ha crecido en el terreno de juego y tiene en sus manos la posibilidad de ser uno de los equipos líderes en el Clausura 2023.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De iniciar con perfil bajo en la campaña, los cuereros han mimetizado la estrategia táctica de Larcamón, ese entendimiento le ha permitido dejar atrás las incertidumbres propias de todo nuevo ciclo en el banquillo.

“Larcamón llegó para bien del equipo, me ha brindado mucha confianza y eso me ha ayudado a conseguir lo que se ha hecho, realmente no ha sido fácil todo ha sido con el trabajo diario”, resaltó “Osvaldito” Rodríguez.

Analizando el inicio trompicado del torneo, donde sumaron tres partidos sin ganar dedujo: “Fue en lo que le íbamos agarrando la idea al profe, nos lo implantó desde un principio y fuimos ahí, paso a paso, partido a partido y eso nos ha ayudado a ir creciendo, la unidad con la que nos ha forjado es fundamental en el proceso. Los jugadores sabemos la calidad que tenemos, estamos para luchar, para estar arriba, el objetivo siempre será ser campeones”.

Entrando al cierre del torneo, una fortaleza que tiene La Fiera es la amplia baraja de hombres, lo que permite la competencia interna y ayuda a Larcamón para echar mano de su plantel, una de las líneas más nutridas en la defensa en la que junto a Rodríguez figuran Frías, Barreiro, Iván Moreno, Uribe, además del “Avión” Ramírez que podría volver a jugar próximamente.

Futbol Lucas Romero y La Fiera no se fían del sotanero Mazatlán

“Toda competencia es buena y más con la calidad de jugadores que hay, con lo que regresan (de lesión) siempre será para bien del equipo, que juegue quien mejor esté”, ahondó el defensor leonés.

Por otro lado, no pierde vista el nuevo ciclo en selección nacional que ahora encabeza Diego Cocca, Rodríguez se dijo comprometido con sí mismo para ganarse un lugar en las próximas convocatorias mexicanas.