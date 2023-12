Rodolfo Cota cumplirá con León el sueño pendiente del Mundial de Clubes

León, Guanajuato.- El futbol da revanchas y la de Rodolfo Cota le ha llegado en el Mundial de Clubes, torneo al que asistió en tres ocasiones con Pachuca, sin embargo, se quedó con las ganas de ver actividad al tener por delante a una leyenda de la institución hidalguense como lo fue el colombiano Miguel Calero.

Ahora, como uno de los capitanes del Club León, el nacido en tierras sinaloenses sabe de la responsabilidad que tiene todo el conjunto verdiblanco en el certamen que está próximo a arrancar en Arabia Saudita.

“Me ha tocado ir a tres Mundiales, desafortunadamente no me tocó tener participación porque tenía a uno de mucha experiencia en la portería y hay que disfrutarlo porque no sabes si vas a volver, entonces es a un partido y hay que salir en nuestra mejor versión, ya lo de la liga quedó atrás, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, este juego es de máxima concentración y eso vamos a necesitar para poder avanzar”, dijo el meta verdiblanco.

En este mismo sentido, Cota agregó que “todo esto es algo que ya venía trabajando todo el club y no se nos había dado el poder ganar este torneo (Concachampions), entonces lo que puedo decir después de que acabó la participación en la liga es que estoy tratando de disfrutar este previo al Mundial porque la verdad nos costó bastante estar acá, ya estamos a nada de iniciar y la idea es prepararnos y disfrutarlo porque como dije uno nunca sabe cuando volverá a estar en estas instancias”.





ANALIZAN AL URAWA

Será el viernes 15 cuando los verdes se presenten en la justa mundialista midiéndose al Urawa Red Diamonds de Japón, rival al que la escuadra dirigida por Nicolás Larcamón ya analiza y cuyas principales características es la velocidad y el orden defensivo.

“Es un equipo ordenado, lo que caracteriza a los equipos japoneses es su orden, son veloces, suelen ir al contragolpe y esta semana será importante para revisar todo en relación a como están jugando, entonces hay que conocer bien cuáles son sus fortalezas y como todo equipo igual deben tener sus lados débiles”, señaló Cota.

Asimismo, en un certamen de formato corto “es de ganar o te vas a tu casa, así nos tocó contra Santos en el Play-In, luego en cuartos de final si bien fueron dos juegos pues sabíamos que si no ganábamos no íbamos a avanzar y acá es igual, si no ganamos en el primer juego quedamos fuera y eso nadie quiere”.

En caso de avanzar sobre los nipones, León entonces tendría la chance de enfrentar en semifinales nada más y nada menos que al Manchester City, el actual monarca de la UEFA Champions League, aunque más allá de la motivación e ilusión que eso implique, Rodolfo Cota reconoció que “no podemos estar pensando más allá del partido del 15, para mí es el juego más importante que tengo este año, entonces hay que mantenernos bajo ese pensamiento, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y le damos su debido valor”.





