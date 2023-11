Cansancio no es excusa en la “guarida” rumbo a la vuelta ante América

León, Gto.- Al León le faltaron piernas para cerrar de mejor manera el primer capítulo de los cuartos de final ante América, así lo señaló el mediocampista colombiano Omar Fernández que, a su vez, aportó desde una posición diferente debido a las ausencias en la contención de Fidel Ambriz y “El Perro” Romero.

Pareciera que a los esmeraldas ya les empieza a pasar factura el haber concluido tarde el semestre pasado con la final de Concachampions, la trompicada participación en la Leagues Cup y una semana más de juegos en el plano local tras el Play-In.

Al respecto, el cafetalero expuso que “en el primer tiempo y parte del segundo la verdad que lo jugamos bien, lástima que en el segundo tiempo nos faltaron piernas, ya nos sentíamos muy cansados y sin esa chispa que nos caracteriza, eso es por la seguidilla de partidos que se han tenido y nada, hay que jugarnos la vida en el Azteca”.

Sin embargo, el cansancio no es excusa en la “guarida”, pero la realidad es que “si pesa haber jugado esos dos partidos en una semana, el equipo lo sintió, pero hay que recuperarnos bien en este par de días. En lo personal hace mucho no jugaba tantos minutos, la verdad es que había tenido poca participación y lo dije al comienzo del torneo que yo iba a jugar donde me tocara, los minutos que me tocaran lo iba a hacer de la mejor manera, ahora me tocó aportar un poco más y también lo sentí, pero nada grave, nada que me saque para el siguiente partido”.





DÍAS DE CONTRASTES

El apodado “Patrón” ha vivido una campaña difícil, pasando de la duda de si iba a integrar el plantel que encararía el Apertura 2023, luego entrando y saliendo de cambio ante Santos por el Play-In en un espacio no mayor a los 10 minutos, mientras que frente a las Águilas acabó siendo habilitado como una especie de segundo contención con mayor proyección hacia el frente, lo que le permitió darle la asistencia al “Diente” López en el segundo gol de la escuadra panza verde.

“Me sentí bien, dentro de todo lo que me tocó hacer creo que pude cumplir con las indicaciones del profe (Nicolás Larcamón), afortunado de que se me dio la asistencia y pude ayudar al equipo. De lo pasado obviamente uno sale molesto, triste, enojado, muchas sensaciones, pero nada, el profe me dio de nuevo la confianza, habló conmigo y yo tenía que responder, me debo a León y tengo que responder desde donde me toque”, aseveró.





