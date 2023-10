Nicolás Larcamón explica el origen de la discusión con Pablo Repetto

León, Gto.- Justo cuando va a la mitad de su suspensión, luego de aquella expulsión que sufrió ante Querétaro, Nicolás Larcamón explicó lo acontecido con su homólogo santista Pablo Repetto, en aquella discusión ventilada mediante un video en redes sociales, esto en los pasillos que dan a los vestuarios del Estadio TSM Corona.

El sudamericano indicó que todo fue derivado de la gresca que comenzó en el campo una vez concluida la primera mitad y en donde el atacante de los Guerreros, Marcelo Correa, vio la roja del silbante Marco Ortiz, tras propinarle un empujón al zaguero esmeralda Iván Moreno, de hecho, Correa ni siquiera estaba como jugador de campo, ya que era uno de los elementos citados al banquillo.

Larcamón relató que “pasa que hoy se accede a situaciones que son más comunes de lo que ustedes (prensa) se imaginan, leía que en ese lugar no podía estar, si podía estar porque era el camino del vestuario hacia el palco, así que en el ingreso al vestuario me encuentro con una discusión entre un jugador mío y el entrenador rival, simplemente le planteo que la situación es entrenador con entrenador, jugador con jugador, no entrenador con jugador y no fue más que eso, tampoco hubo violencia y mucho menos, pero ahora con los teléfonos salen más cosas a la luz y pareciera diferente y hasta novedoso, pero son situaciones que se dan y con Pablo (Repetto) hablé después y no pasa nada, solo fue la discusión propia de un partido en el que se jugaba algo importante y no pasa de ahí”.

Hay que recordar que el técnico felino tampoco podrá estar presente el próximo sábado contra Toluca, ya que frente a los Gallos Blancos fue reportado por reclamos airados sobre el juez central Guillermo Pacheco, siendo esta la tercera ocasión que se va antes de tiempo a las regaderas en un lapso de menos de un año como entrenador del Club León.

Los otros castigos de Larcamón se dieron la campaña anterior y en ambos también fue enviado a la congeladora por un par de compromisos, primero siendo expulsado con Monterrey y luego en aquella gresca que protagonizó con Fernando “El Tano” Ortiz, en ese entonces estratega americanista.

