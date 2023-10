Nicolás Larcamón se contiene en temas arbitrales para evitar sanciones

León, Gto.- Luego de sumar tres expulsiones en menos de un año al frente de La Fiera, Nicolás Larcamón fue autocritico y reconoció que sin duda ese es un aspecto que debe trabajar a la brevedad para no ir en contra de los objetivos de su equipo.

De 2021 a 2022, lapso en el que dirigió a Puebla, el argentino solo vio la roja en una oportunidad, eso en el Apertura 2021, pero como “domador”, Larcamón se ha transformado al grado de que sus acciones ya le han costado seis encuentros de castigo, cuatro en la campaña anterior y ahora otro par en el Apertura 2023, luego de irse antes de tiempo a las regaderas en la reciente visita a Querétaro.

Deportes Como león en jaula, Lacarmón y sus expulsiones

“Es algo tengo que ajustar, en Puebla solo tuve una expulsión, acá lastimosamente en un proceso que todavía no completa el año ya tuve tres, una medio atípica la del Azteca, pero luego dos que si contara un poco a la interna de esta última, el cuarto (árbitro) me dice, te va a venir a amonestar y yo me quedo con la tranquilidad y de repente me sacan la roja en un partido que no tenía tensión ni clima para hablar de altas revoluciones como si pasó por ejemplo, en ese famoso encuentro con “El Tano”, incluso contra Monterrey que me enojo más con un jugador que con el arbitraje, pero son situaciones que claramente me proponen un espacio a mejorar de manera inmediata”, aseveró.

El sudamericano descartó que exista algún tipo de “cacería” por parte de los cuerpos arbitrales, tomando en cuenta que hace pocos días, Antonio Mohamed tan solo recibió una sanción económica por gestos y declaraciones que atentaron contra el Fair Play (Juego Limpio), en tanto que el español Ismael Rescalvo apenas y le dieron un duelo en la congeladora por irse de boca tras la derrota del Mazatlán ante los Tigres.

“No lo siento así porque si analizo las expulsiones, la de Monterrey me enojo con Adonis (Frías) de que no se haga amonestar porque le iba a acarrear una sanción, patea una pelota y soy expulsado por César Ramos, luego la situación del Azteca que fue toda muy cinematográfica y entiendo que Fernando (Hernández) me expulsó porque la situación ya estaba caliente con “El Tano”, nada que objetar, pero con el desarrollo del partido del otro día la verdad no comprendo, particularmente de este juego hay muchas cosas que pienso y que diría, pero me las reservo para evitar multas”.





A RESURGIR SOBRE EL FINAL

El entrenador del León no tiene dudas, su escuadra llegará a noviembre peleando por ingresar a la fiesta grande y a partir de eso, con la misión de realizar un digno papel en diciembre en el Mundial de Clubes.

Deportes Nicolás Larcamón ya añora una victoria de visitante de La Fiera

“Han sido semanas exigentes, propio del número de lesiones que hemos tenido, algunas en proceso de recuperación, otros por suerte ya a la par del grupo, así que sabía que estas últimas semanas y transitar del torneo iba a ser exigente, había que saber trabajarlo y creo que lo hemos venido haciendo bien, claramente no colmando todas las expectativas en rendimiento, pero si puntuando en canchas difíciles y ahora con Santos es otra chance dar respuesta a este momento un tanto turbulento”, añadió Larcamón.