León y Pachuca alzaron la mano por la inclusión en “The Match”

León, Guanajuato.- Quien lo iba a decir, “La Chule” Bravo parando en seco a Byron Castillo o mucho mejor, Rodolfo Cota volando para sacarle un tiro al ángulo a Alice Soto. Lo anterior fue posible a “The Match”, el encuentro por la inclusión que disputaron los planteles femeniles y varoniles del Club León y Pachuca.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

🙌 Así se vive desde las gradas #TheMatch el juego por la Inclusión entre Tema Fiera y Team Tuzo ⚽ @clubleonfc @Tuzos



📹 @EFRENGG | El Sol de León pic.twitter.com/84AmF6SyBU — El Sol de León (@soldleon) July 7, 2023

Pero más allá de un resultado, una jugada vistosa o un gol, el mensaje sobre el rectángulo verde fue contundente: ellas también juegan, ellas merecen su espacio y ellas deben ser reconocidas. La equidad de genero no es negociable, ni en la cancha, ni en la calle, hoy la voz fue levantada a través del futbol, con la intención de permear hacia fuera, en tiempos complicados donde la desigualdad sigue prevaleciendo en diferentes sectores.

Lo acontecido en la “guarida” fue una cita inédita, la ocasión perfecta para que mujeres, hombres, niñas y niños, acudieran al inmueble esmeralda para ser testigos de la historia y convivieran en una noche que ya venía alistando desde el año pasado Grupo Pachuca y uno de los patrocinadores que recién se ha unido a las causas deportivas y sociales que persiguen ambas instituciones.

Te puede interesar: León y Pachuca se unen en “The Match” para jugar por la inclusión

“The Match” consistió en un partido mixto a 90 minutos, donde los dos conjuntos alinearon en primer turno a cinco jugadoras y seis jugadores, para posteriormente al 30´ de la parte inicial, invertir los papeles, ahora con seis mujeres y cinco hombres; de la misma manera, se arrancó con porteros y luego se hizo el cambio a cancerberas. Fueron un par de ventanas para modificaciones.

Por el denominado “Team Fiera” comandado por Alejandro Corona y Nicolás Larcamón, timoneles de los equipos femeniles y varoniles, respectivamente, arrancaron Cota, “Osvi” Rodríguez, Isabela Esquivias, Paul Bellón, Marlyn Campa, “El Jefecito” Rodríguez, Ruth Bravo, Lizbeth Ángeles, Omar Fernández, Rubio y Daniela Calderón. Asimismo, el “Team Tuzo” dirigido por Guillermo Almada y Juan Carlos Cacho, lo comenzó con Ustari, Selene Cortés, Martínez, Karen Díaz, Castillo, Pedraza, Valadez, Marino Hinestroza, Soto, Godínez e Illian Hernández.

Las escuadras echaron mano de cuanto elemento tuvieron a disposición, no se reservaron nada y es que, a final de cuentas, la celebración fue a pleno, donde no faltó el “cañito”, el pase de fantasía y hasta uno que otro mano a mano en los que Fieras y Tuzas no se achicaron. Por cierto, de un lado y de otro se dieron algunas presentaciones, siendo el debut del español Borja Sánchez con la playera verdiblanca.

⚽¡Gran ambiente en el #TheMatch ¡ La ola por todo el estadio apoyando al #TemFiera y #Team Tuzo @clubleonfc @Tuzos

📹 @EFRENGG | El Sol de León

➡ https://t.co/z88g7xMjBG pic.twitter.com/HLrQ3mHkJD — El Sol de León (@soldleon) July 7, 2023

Pero como en la mayoría de los deportes casi siempre hay un ganador, en esta ocasión el triunfo se decantó 3 a 2 para el Team Tuzo con tantos de Salazar, Nicosia y Hernández, al tiempo que por el elenco panza verde marcaron “El Patrón” Fernández y Dávila.