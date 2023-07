León no se salva del “Chi-VAR” y cae en su debut en el Apertura 2023 [Video-Fotos]

León, Guanajuato.- La Fiera no pudo estrenar de la mejor forma su etiqueta de flamante campeón de CONCACAF. El modo “Chi-VAR” se activó en el Nou Camp, aunque más allá de eso, el cuadro comandado por Nicolás Larcamón no encontró la vía para darle un golpe letal al Guadalajara que, a través de uno de sus canteranos, lo finiquitó. 1-2 final.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Los esmeraldas inclinaron pronto la balanza, como si el poco tiempo de preparación no les hubiera afectado, incluso tocaron primero a la puerta en un servicio de Elías Hernández que fue bien conectado de cabeza por Barreiro, solo que la pelota se negó a entrar al arco del “Wacho” Jiménez y quedó en el larguero. Sin embargo, en la acción que destruyó la labor arbitral de Oscar Mejía y sus asistentes del VAR, Chivas tomó ventaja en clara mano de Marín que recentró para el cierre del “Pollo” Briseño. Todavía el central del compromiso tardó en reanudar el duelo, la acción se revisó a distancia, pero la gente del video arbitraje no vio o no quiso ver la infracción del atacante recién desempacado del Celaya de la Liga de Expansión.





¡ARRANCA UN NUEVO SUEÑO! ¡JUNTOS CON LA FIERA! pic.twitter.com/YYft9rV8gy — Club León (@clubleonfc) July 4, 2023

Pero dicen que favor con favor se paga, así que los verdes no tardaron mucho en enderezar la situación. Al minuto 24, “El Patrullero” volvió a tomar la esférica por su parcela y metió centro para la excelsa definición del “Plátano” Alvarado. El delantero felino apareció completamente solo en corazón del área para meter el testarazo que aniquiló cualquier clase de reacción de Jiménez.

Te puede interesar: León alista su debut con las bajas de Federico Viñas y Borja Sánchez

La Fiera puso tablas un duelo que no merecía estar perdiendo, siendo el cuadro de mejor propuesta y es que los rojiblancos elaboraron mucho más sus arribos, incluso algunos de manera más trastabillada, recordando que Veljko Paunovic no pudo contar con dos hombres importantes en ofensiva como lo son Alexis Vega y “El Piojo” Alvarado, uno lesionado y el otro viendo participación con el seleccionado mexicano en la Copa Oro.

La Fiera puso tablas un duelo que no merecía estar perdiendo, siendo el cuadro de mejor propuesta y es que los rojiblancos elaboraron mucho más sus arribos, incluso algunos de manera más trastabillada, recordando que Veljko Paunovic no pudo contar con dos hombres importantes en ofensiva como lo son Alexis Vega y “El Piojo” Alvarado, uno lesionado y el otro viendo participación con el seleccionado mexicano en la Copa Oro.

Cayó el primer gol de La Fiera en el torneo, gol del Plátano 🍌 Alvarado @clubleonfc 🦁💚

📹 @0909tomy | El Sol de León

➡ https://t.co/z88g7xMjBG pic.twitter.com/vzkfkQEZKb — El Sol de León (@soldleon) July 4, 2023

La escuadra verdiblanca enseñó el dinamismo que no perdió en ese compás de espera rumbo a la final de Concachampions, abriendo sus llegadas con Hernández y Mena, pero en ciertas ocasiones también centralizando a través de un incansable Dávila. Cabe destacar que los del Bajío no pudieron contar con dos de sus refuerzos estelares, el español Borja Sánchez y el charrúa Federico Viñas, mientras que la baja de Ambriz fue bien suplida por un “Canelo” Angulo que le puso ganas y riñones frente a sus ex.

La intensidad subió para la parte complementaria, donde el elenco jalisciense se plantó mucho mejor, mientras que a los felinos les costó trabajo descifrar como abrir el cerrojo planteado por su rival. León no perdió la posesión de la redonda, solo que careció de esas ideas que si estaban fluyendo en la parte inicial.

Las modificaciones también le sentaron de maravilla al chiverío, Paunovic estuvo acertado y eso se vio reflejado en el ocaso del encuentro cuando a 10´ del final, el chamaco Yael Padilla no entró en pánico escénico cuando se vio de frente a Cota, con convicción cruzó al meta leonés para que el subcampeón de la Liga MX se agenciara el triunfo, dejando al León con las manos vacías en su “guarida” por segundo torneo en fila.

¡Vamos León!🦁💚 #DaleLeón

📸: Francisco Meza | El Sol de León

➡ https://t.co/z88g7xMjBG pic.twitter.com/vCQlEgPMkv — El Sol de León (@soldleon) July 4, 2023





LEON FICHA

Liga MX

Apertura 2023

Jornada 1

León 1-2 Guadalajara

Goles

Minuto 20.- Antonio Briseño cierra en el recentro que hace Marín con la mano

Minuto 24.- Centro por izquierda de Hernández y cabezazo de Alfonso Alvarado

Minuto 80.- Yael Padilla resuelve cruzado y con potencia ante el achique de Cota

Alineaciones

León: 30.- Rodolfo Cota, 7.- Iván Moreno (28.- David Ramírez 70´), 21.- Stiven Barreiro (24.- Osvaldo Rodríguez 88´), 22.- Adonis Frías, 6.- William Tesillo, 27.- Jesús Angulo (8.- Iván Rodríguez 70´), 29.- Lucas Romero (16.- Omar Fernández 83´), 11.- Elías Hernández, 13.- Ángel Mena, 10.- Víctor Dávila, 20.- Alfonso Alvarado (9.- Brian Rubio 70´), DT.- Nicolás Larcamón

Guadalajara: 23.- Miguel Jiménez, 2.- Alan Mozo, 4.- Antonio Briseño, 13.- Jesús Orozco, 26.- Cristian Calderón, 28.- Fernando González (29.- Alan Torres 59´), 20.- Fernando Beltrán, 5.- Víctor Guzmán (45.- Raúl Martínez 86´), 6.- Pavel Pérez (55.- Juan Brígido 59´), 11.- Isaac Brizuela (207.- Yael Padilla 73´), 14.- Ricardo Marín (18.- Ronaldo Cisneros 59´), DT.- Veljko Paunovic

Tarjetas Amarillas

León: Barreiro (40´)

Guadalajara: Guzmán (38´), Briseño (76´)

Tarjetas Rojas



No Hubo

Árbitro

Oscar Mejía (Mal)





Asistentes