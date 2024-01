León tiene listos a sus rivales para la edición 2024 de la Leagues Cup

León, Guanajuato.- La Fiera conoció a sus dos rivales que enfrentará en el grupo Oeste 5 en la edición 2024 de la Leagues Cup, se trata del Portland Timbers y el Colorado Rapids de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El certamen binacional volverá del 26 de julio al 25 de agosto con un formato de competencia similar a lo que se vivió el año pasado, arrancando con una primera fase en la cual participan 49 equipos repartidos en 15 sectores, para después dar paso a la etapa de eliminación directa, misma en la que ya están instalados América y Columbus Crew como actuales campeones de la Liga MX y MLS, respectivamente.

León jugará en el Providence Park, casa de los Timbers y uno de los escenarios más complejos de visitar del balompié norteamericano; además, también hará el viaje hasta Denver, Colorado, donde se topará a unos Rapids que, hasta el año pasado, tuvieron en sus filas a un viejo conocido por el Bajío como lo es William Yarbrough, guardameta de los esmeraldas en el bicampeonato de la era Matosas. Cabe señalar que el calendario de juegos se dará a conocer próximamente.

El resto de los grupos quedaron con Monterrey, Pumas y Austin FC en el Oeste 1; San José Earthquakes, Chivas y el Galaxy de Los Ángeles en el Oeste 2; FC Juárez irá en el Oeste 3 junto a FC Dallas y Saint Louis City SC, el Oeste 4 incluye al Toluca, Sporting Kansas City y Chicago Fire, el Oeste 6 con Seattle Sounders, Minnesota United y Necaxa, en el Oeste 7 van Los Ángeles FC, Vancouver Whitecaps y “Xolos” de Tijuana, mientras que en el Oeste 8 participarán Atlas, Real Salt Lake y Houston Dynamo FC.

Asimismo, del otro lado de la gráfica, figuran FC Cincinnati, New York City FC y Querétaro en el Este 1; Orlando City, Atlético de San Luis y CF Montreal en el Este 2; Tigres, Puebla y el vigente monarca de la competencia, el Inter Miami de Lio Messi en el Este 3; en el cuarto pelotón jugarán Cruz Azul, Charlotte FC y Philadelphia Union, en el Este 5 se colocó al New England Revolution, Nashville SC y Mazatlán FC; Pachuca, New York Red Bulls y Toronto FC en el Este 6 y Atlanta United, Santos y D.C. United en el Este 7.

Los panzas verdes, ganadores de este torneo en 2021 con Ariel Holan en el banquillo, irán por su revancha toda vez que en 2023 se fueron eliminados en 16avos. al caer con el Real Salt Lake y previamente, en la fase de grupos, los en ese entonces dirigidos por Nicolás Larcamón derrotaron a los Whitecaps en una kilométrica serie de 36 tiros de penal y días más tarde vencieron por la mínima al Galaxy.

Las Finales

Año Campeón Subcampeón Estadio

2019 Cruz Azul Tigres Sam Boyd

2021 León Seattle Sounders Allegiant Stadium

2023 Inter Miami Nashville SC Geodis Park