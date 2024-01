Entre novedades se vivió la primera práctica de León con Jorge Bava

León, Guanajuato.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, así que en la “guarida” leonesa arrancó la era de Jorge Bava como nuevo estratega, pero al mismo tiempo, hubo novedades con rostros nuevos y otros más que ya no se dejaron ver.

Futbol La Fiera reportará a pretemporada en el inicio de la era Jorge Bava

Lucas Romero, Borja Sánchez y Omar Fernández, son los que brillaron por su ausencia, de hecho, mientras los panzas verdes comenzaban su pretemporada, “El Perro” hacía su arribo a Brasil para incorporarse al Cruzeiro, donde se reencontrará con el otrora “domador” Nicolás Larcamón. Mientras tanto, en el caso de Borja y “El Patrón”, el español es casi un hecho que retornará al Real Oviedo de la Segunda División ibérica, mientras que el colombiano irá a la sucursal chilena de Grupo Pachuca, el Everton de Viña del Mar.

Asimismo, no reportaron Federico Martínez y “El Chapito” Montes, ambos con contrato vigente, sin embargo, en los días previos se les notificó que no entran en planes, por lo que a “Fede” se le buscará acomodo en Sudamérica y con Luis Montes, a quien solo le restan seis meses de vínculo con el Club León, existe incertidumbre toda vez que la intención del jugador era poder retirarse con la escuadra del Bajío, con la que ascendió en 2012 y a la postre levantó cuatro títulos, tres de Liga MX y una Leagues Cup.

Por otra parte, el uruguayo Alan Medina tuvo su primer entrenamiento con el elenco verdiblanco, siendo el único refuerzo que se ha hecho oficial rumbo al Clausura 2024. Otro que dijo presente fue el ecuatoriano Janner Corozo, cuya presentación se daría en las próximas horas. A Medina se le notó siempre en compañía de un viejo conocido, Federico Viñas, con quien jugó en las inferiores del Liverpool, en tanto que a Corozo sí se le observó mucho más serio, adaptándose en todos los sentidos al grupo.

El día uno bajo las órdenes de Bava resultó largo, ajetreado, algo muy diferente a lo que se acostumbraba con Larcamón. El plantel inició temprano con una sesión de gimnasio, luego la charla técnica en la Sala Polivalente de La Esmeralda, donde por cierto, estuvo el presidente Jesús Martínez Murguía. Posteriormente, los verdes retornaron al gimnasio y para concluir hicieron trabajo de campo, algo más enfocado hacia el acondicionamiento.

Futbol Jorge Bava obligado a recortar extranjeros del plantel esmeralda

En lo que concierne al Jorge Bava, el charrúa se hizo acompañar de todo su cuerpo técnico, incluido el hombre de la casa Sebastián Maz. El timonel recorrió cada uno de los pasillos de la Casa Club, sostuvo varios diálogos con el personal de la institución y saludó a los medios de comunicación con una sonrisa. Así resultó el primer día para Bava y los suyos.