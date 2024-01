Alan Medina desea seguir levantando títulos ahora con La Fiera

León, Guanajuato.- Mientras unos se van, otros llegan a la “guarida”, ese es el caso del mediocampista uruguayo Alan Medina, quien se dijo motivado de poder vivir con el Club León su primera experiencia fuera del balompié charrúa, donde en el último año lo ganó prácticamente todo con la modesta escuadra del Liverpool.

“Tranquilo, un poco ansioso, es mi primera experiencia fuera de Uruguay, pero creo que el hecho de tener uruguayos acá en el equipo hace que me sienta como en casa, conozco muy bien a Viñas, por ahí jugamos juntos en las inferiores, al “Diente” no lo conozco tanto pero he visto sus partidos, así que vamos a tener una gran relación”, dijo Medina Silva.

Y desde el día uno de pretemporada, el sudamericano dejó en claro que sus objetivos son “aportar todo lo que pueda, vengo acá para ganar títulos como lo hice con mi equipo anterior, quiero dejar al club en lo más alto y eso va a depender de lo que día a día y partido a partido se consiga”.

Medina reconoció que, como extranjero, habrá una responsabilidad extra ya que “me han dicho que a los que vienen de fuera se les exige un poco más, pero para eso estoy, para que me exijan siempre. Vengo a darlo todo en una liga que por lo que he visto es mucho más rápida que la uruguaya, pero nuestra tarea será adaptarnos de la mejor manera para poder ayudar el equipo en sus diferentes objetivos”.

Por otra parte, el nacido hace 25 años en Montevideo se describió como un jugador plurifuncional, toda vez que “me gusta jugar de extremo, pero hay veces que el profesor (Jorge Bava) me pedía que me cerrara mucho, ahí la indicación era hacer jugar al equipo y cuando iba de interior era defender, con la pelota ya me tiro de 10, un enganche para armar al equipo, así que ya veremos que función quiere que tome”.

FIERA CHARRÚA

Con la posible incorporación de Gonzalo Napoli, otro ex del Liverpool, la famosa garra charrúa predominará en el vestidor del cuadro felino, algo que ilusiona a Alan Medina.

“Gonzalo es un chico muy amable, entrena a full siempre, si viene acá lo va a dar todo y suele jugar como interior por izquierda, es un tipo de mucho correr, define tranquilo y eso le puede dar mucho al equipo. Con los uruguayos no faltará el correr, el meter, el juego de nosotros como lo han visto siempre es de mucho meter, pelear y jugar a todo”, aseveró.

En Números

5 Años los que pasó Alan Medina en su país con el Liverpool

152 Partidos defendiendo la causa del conjunto negriazul

27 Goles pudo marcar el nacido en Montevideo con los de Belvedere