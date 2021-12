Anhela Fernando Navarro ser pieza clave en otra con León

León, Guanajuato.- Fernando Navarro quiere jugar, desea poner su granito de arena para la obtención de la novena estrella, sin embargo, el plurifuncional futbolista del León sabe que la decisión final correrá a cargo de Ariel Holan .

“Yo estoy listo por si me toca, obviamente uno siempre quiere estar dentro de la cancha y más por lo que se juega en estos partidos, pero el profesor es el que decide, habrá que esperar su planteamiento final y si me toca que bueno, daré el máximo y si no, pues hay que alentar de fuera, acá lo primero es el equipo y los objetivos”, dijo Navarro.

Tras superar una lesión de ligamento, el ex de Atlante, Tigres y Pachuca, le ha costado retomar la regularidad con León, tanto que apenas suma 156 minutos en cinco encuentros y ninguno como parte del once inicial.

“Era lógico que después de una lesión como la que tuve el regreso fuera así, el proceso de rehabilitación y readaptación ha sido lento, pero tampoco se trataba de arriesgar, menos cuando el equipo venía caminando bien, así que tranquilo por ese lado, he platicado con Ariel, es una gran persona, entiende mucho al jugador y él sabe que yo estoy ahí para aportarle al equipo”.

Para el camisa cinco verdiblanca, la final contra Atlas será “más pareja de lo que se puede ver desde afuera, es un equipo que se ha transformado por completo, tiene muchos años sin salir campeón y eso lo hará doblemente peligroso, jugar con la motivación de que el título esta cerca es bueno para ellos, pero nosotros queremos un título más y tenemos la obligación de sacar esto adelante por la historia del club al que representamos”.

La clave para alcanzar el campeonato pasará por “no traicionar nuestro estilo, la esencia y el futbol que practicamos desde hace varios años es lo que nos trajo hasta acá y estaríamos mal si vamos en contra de eso”.