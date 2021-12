La Fiera busca cazar al Zorro en el primer capítulo de la final

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. León y Atlas juegan el primer capítulo de la gran final del Apertura 2021.

Frente a frente dos instituciones de antaño, con enorme tradición y que buscan redondear el semestre con la obtención del título. La Fiera va por su noveno gallardete, segundo en años consecutivos, mientras que los rojinegros intentarán romper una sequía de siete décadas sin salir campeones de liga.

Los esmeraldas llegaron hasta esta instancia como terceros de la fase regular, al tiempo que La Academia fue segunda, ambos con 29 unidades, solo que la escuadra jalisciense terminó por delante gracias a su mejor diferencia de goles. En la liguilla, los comandados por Ariel Holan se deshicieron de Puebla y Tigres, en tanto que los pupilos de Diego Cocca echaron a Monterrey y Pumas.

El proyecto Holan tuvo sus traspiés al inicio, haber perdido el Campeón de Campeones contra Cruz Azul y la goleada de la fecha uno en Pachuca, desataron las críticas a su alrededor, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el plantel retomara viejos conceptos y eso lo llevó a conquistar en septiembre pasado la Leagues Cup.

Del otro lado, cuando Cocca parecía tener los dos pies fuera del equipo, vino un voto de confianza que a final de cuentas ha redituado. El pampero ha hecho del Atlas un cuadro regular, sólido y al que es muy complicado hacerle daño, así lo reflejan los 11 ceros colgados de su arco en la campaña.

León se presenta a los 90 minutos en el Nou Camp con la baja del “Osvi” Rodríguez, así que Holan deberá mover sus piezas en defensa. Todo hace indicar que Tesillo pasará a la lateral izquierda, del otro lado las opciones son Mosquera, Navarro y “El Avión” Ramírez, aunque el colombiano también podría ir a la central junto a Stiven Barreiro. En caso de que “El Guardia” quedé por el costado, entonces la chance está para que Ramiro González haga dupla con Barreiro. Ese es el abanico de posibilidades que tiene el “domador”.

Por su parte, los rojinegros lucen completos, Julián Quiñones prendió las alarmas después de la semifinal de vuelta contra la UNAM, pero el cafetero está apto para ver minutos.

¿Quién pega primero? ¿Quién se acerca al trofeo? Las acciones inician a las 21:00 horas.

Liga MX Apertura 2021 Final (Ida)

León Vs. Atlas

Fecha: 9 de Diciembre del 2021

Hora: 21:00

Estadio: Nou Camp

Alineaciones Probables

León Atlas

30 Rodolfo Cota 1 Camilo Vargas

28 David Ramírez 14 Luis Reyes

21 Stiven Barreiro 2 Hugo Nervo

4 Andrés Mosquera 5 Anderson Santamaría

6 William Tesillo 27 Jesús Angulo

8 Iván Rodríguez 15 Diego Barbosa

22 Santiago Colombatto 26 Aldo Rocha

16 Jean Meneses 18 Jeremy Márquez

13 Ángel Mena 20 Jairo Torres

25 Omar Fernández 33 Julián Quiñones

7 Víctor Dávila 9 Julio Furch

DT.- Ariel Holan DT.- Diego Cocca

Cuerpo Arbitral

Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre

Asistente Uno: José Ibrahim Martínez Chavarría

Asistente Dos: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Cuarto Árbitro: Oscar Mejía García

Goleadores

Jugador Equipo Goles

Ángel Mena León 8

Julio Furch Atlas 8

Víctor Dávila León 6

Julián Quiñones Atlas 5

Historial