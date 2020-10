Explota Nacho Ambriz ante rumores que lo colocan fuera de León

León, Guanajuato; 28 de octubre del 2020.- Molesto, rayando en lo furioso, así salió Nacho Ambriz a aclarar esos ruidos que lo colocan fuera de León al final de esta campaña, gane o no gane la octava estrella para la institución esmeralda.

A pocos días de iniciar la liguilla, hay rumores acerca de que el “domador” ya le habría comunicado a la familia Martínez sus intenciones de dejar al equipo, esto para cumplir con algunos proyectos profesionales y personales en el viejo continente.

“No sé quién y la verdad que se está pasando porque se está equivocando, yo no me quiero ir, no tengo arreglado ningún contrato con otro equipo, es cierto y no lo voy a negar que le dije a la familia Martínez que si un día yo me fuera del club era por dos cosas, porque había una oportunidad que me saliera de Europa y la segunda una selección y en este momento no tengo ninguna de las dos”, explicó Ambriz en entrevista para la emisión radiofónica Magazine XXI.

El estratega dejó en claro que su contrato vence hasta mayo de 2021 y por el momento no le interesaría tratar con la directiva una renovación, ya que su cabeza sólo está enfocada en llevar al conjunto verdiblanco hasta el campeonato.

“Si me hablaran para una renovación en este momento no me interesaría porque estoy a la puerta de lograr algo importante para mí, para la institución, para la afición, que es esa octava estrella que tanto me han pedido y que me siento con el compromiso y veo a mi equipo con la capacidad de poder lograrla. Lalo Hernández que maneja mis contratos lo sabe, no hemos hablado con ningún otro equipo”.

Nacho no lo escondió, ya tuvo ofertas del extranjero, concretamente para dirigir a las selecciones de Costa Rica y Panamá, sin embargo, su prioridad fue y sigue siendo León.

Pareciera que para mí todo es malo, que no fui campeón porque me volví soberbio, que cuando llegue que era muy defensivo y no encajaba, que me he equivocado, sí, soy ser humano y me voy a equivocar siempre, pero de lo que busco en mi reto personal, el que yo le haya dicho a la familia Martínez que me inquietaba el día de mañana tomar una selección, que ya me ofrecieron dos de Centroamérica o una oportunidad de irme a España, creo que no estoy mal porque es una inquietud que tengo como entrenador.

Ambriz ha dirigido a La Fiera en 76 juegos de liga con un saldo de 45 victorias, 15 empates y sólo 16 derrotas. Dos veces ha llevado al cuadro leonés al súper liderato y fue subcampeón en el Clausura 2019 tras caer en la final ante Tigres.

En Números…

Nacho Ambriz con el Club León

Torneo



JD JG JE JP

Apertura 2018



8 2 2 4

Clausura 2019* 23

16 4 3



Apertura 2019*



20 9 7 4

Clausura 2020 10

7 0 3



Apertura 2020** 15

11 3 1





















* Torneos incluyen números de liguilla

** Torneo que actualmente se está disputando