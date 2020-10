Montes y Gigliotti al 11 ideal de la jornada 15 del Guard1anes 2020

Luis Montes y Emmanuel Gigliotti son los encargados de representar a La Fiera en el Once Ideal de la fecha 15 del Guard1anes 2020.

“El Chapito” sigue en modo “crack”, es el cerebro del mediocampo esmeralda, el que le cambia el ritmo a las acciones, asiste y anota, pero por si fuera poco, el playera 10 es uno de los “caballos de hierro” que tiene la Liga MX después de haber disputado todos los minutos en lo que va del torneo.

¡El #11Ideal de la #Jornada15! ⚽️🥇



Elegidos por el Consejo Editorial, ellos son los mejores de la semana:@1AlfredoTala

Jorge Sánchez@NicoGabSanchez

Jonatan Maidana@AdrianAAldrete @GSanoval @Chapomontes10 @rubenssambueza

Alejandro Zendejas@jona2118

Emmanuel Gigliotti pic.twitter.com/KrHfDT1aHo — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 27, 2020

Esta la quinta designación para Montes a una formación de lujo, antes también resultó seleccionado en las jornadas 2, 4, 10 y 14, cuando León superó a Monterrey, Pachuca, Querétaro y Puebla, respectivamente. El originario de Ciudad Juárez igualó a Fernando Navarro con cinco apariciones en el Once Ideal que semana a semana elige el comité especializado de la Liga MX.

Mientras tanto, “El Puma” Gigliotti se mandó un juegazo frente a Puebla el pasado viernes por la noche. El ex futbolista de Toluca fue determinante para la onceava victoria del cuadro verdiblanco ya que a la par de convertir su quinto tanto, también dio el pase para el gol de Ángel Mena y que a la postre acabó por ser la diferencia en el marcador.

Gigliotti, sin todavía ser ese artillero letal que se conoció en Boca Juniors e Independiente, esta próximo a superar lo hecho en año y medio con los Diablos Rojos, donde desafortunadamente pasó con más pena que gloria.

En lo que va de 15 encuentros, León también ha tenido en el Once Ideal a Rodolfo Cota, William Tesillo, Ángel Mena y Jean Meneses. Sólo en las jornadas 1, 3 y 6, donde no pudo sumar de a tres, no tuvo presencia en esta alineación.

Los que completan el IX Ideal de la jornada anterior son: Alfredo Talavera (Pumas), Jorge Sánchez (América), Jonatan Maidana (Toluca), Nicolás Sánchez (Monterrey), Adrián Aldrete (Cruz Azul), Gael Sandoval (Santos), Rubens Sambueza (Toluca), Alejandro Zendejas (Necaxa) y Jonathan Rodríguez (Cruz Azul).

Fieras en el IX Ideal