Mueven fechas del Racing Bike México a León por Covid-19

León, Guanajuato; 28 de Octubre del 2020.- El Autódromo de León tendrá que venir este fin de semana como sede emergente de las fechas cinco y seis del Racing Bike México, toda vez que el evento no podrá realizarse en San Luis Potosí debido al incremento de casos por Covid-19 en aquella entidad.

La capital cuerera figuraba dentro del calendario de este campeonato avalado por la Federación Mexicana de Motociclismo, sin embargo, no tenía fecha definida ya que la pandemia obligó a realizar uno que otro ajuste en varias de las etapas que fueron pospuestas entre los meses de marzo y julio.

“El gobierno de San Luis Potosí a través de la COEPRIS nos informa que el puntaje en indicadores para semáforo epidemiológico está en su peor nivel. La COEPRIS nos habló de la forma y riesgos que conlleva realizar esta fecha en San Luis, la primera es reducir el aforo a 40 pilotos por día, los horarios de las actividades en el Parque Tangamanga son de 5:00 am a 11:00 am, la ocupación hotelera baja, los horarios de los restaurantes son más limitados y en caso de cambiar el semáforo a rojo de un día a otro el evento no podrá realizarse. Estos son riesgos que nuestra organización no puede asumir y por eso nos vemos en la necesidad de cambiar de sede a León para cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos”, explicó el RBM mediante un comunicado.

A diferencia del estado vecino, Guanajuato se mantiene en semáforo amarillo, lo que ha permitido en las últimas semanas el desarrollo de algunos eventos deportivos, aunque con un aforo limitado, tal es el caso de la Súper Copa de Automovilismo que el pasado 11 de octubre recibió a casi 400 espectadores.

La dirección del Racing Bike México no ha dado a conocer si permitirá el ingreso de aficionados. Por lo pronto, las competencias serán de viernes a domingo con la incursión de lo mejor del motociclismo de velocidad en el país como los hermanos Alain y Ulysses Escobedo, los capitalinos Daniel Cano y Daniel Carrera, además del moreliano Nahún Álvarez, todos ellos en la categoría estelar, la Súper Sport 600cc.