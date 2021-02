Espera paciente Santiago Colombatto su chance con La Fiera

El tiempo corre en contra de Santiago Colombatto, el último de los fichajes de La Fiera, que después de cinco compromisos disputados apenas y suma 14 minutos en el Guard1anes 2021.

El mediocampista argentino arribó procedente del Sint-Truidense de la liga belga, sin embargo, su contrato con el Club León es tan sólo por un semestre.

“Me he sentido bien en los minutitos que tuve la oportunidad, muy cómodo en los entrenamientos con los compañeros, lástima esta racha negativa en la que hemos entrado porque son dos juegos donde no nos ha ido bien, pero creo que el futbol da revanchas y el próximo domingo la tenemos, así que esperamos hacer las cosas diferente y sacar un buen resultado que nos ayude y nos tire para arriba”, apuntó Colombatto.

El también seleccionado Sub-23 de la albiceleste no entra en desesperación, sabe que su oportunidad llegará tarde o temprano y desde ahora luce listo para poder aprovecharla.

“Acá vine para tratar de dar una mano donde me toque, para eso estoy trabajando fuerte y el técnico sabrá cuando me mandará al campo, me ha llevado de a poco y en el momento que me vea al cien me tirará a la cancha. Yo quiero ganarme mi lugar en base al trabajo tal y como lo he hecho a lo largo de mi carrera”.

“Nos quedan 12 partidos, son bastantes para ganarme un lugar y si las cosas salen bien como esperamos pueden ser más partidos, yo lucho por un puesto, todos queremos jugar y con el tema del tiempo y si estoy desesperado, la verdad que no, estoy esperando mi oportunidad y cuando el técnico sienta que estoy para darle una mano yo iré”, agregó.

A cortar la mala racha

El campeón de la Liga MX arrastra dos tropiezos en fila, tres derrotas en lo que va del certamen, aunque vencer a Pumas el siguiente domingo podría ser el revulsivo que tanto requiere la escuadra guanajuatense.

“La única manera de salir de una mala racha es ganando, el próximo juego es importante para revertir esta situación, para darnos ánimo y el equipo sigue trabajando igual, no ha cambiado nada, es un grupo unido y el funcionamiento mejorará porque cada jugador que entra trata de hacerlo de la mejor manera, sólo es cuestión de entender lo que el técnico pide en la semana y de nuestro lado estar concentrados”, señaló “Santi” Colombatto.

Finalmente, el pampero no quiso entrar en polémica respecto a la sorpresiva suplencia de Rodolfo Cota y únicamente se limitó a decir que “todos competimos por un puesto y el técnico es el que toma la última decisión, así que a mi no me compete, ni me meto en eso”.

