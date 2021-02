Incursiona piloto leonés “Artie” Flores en la F4 norteamericana

A sus escasos 15 años de edad el piloto leonés Arturo Flores se lanzará a la aventura llamada Fórmula 4 de los Estados Unidos.

Tras un paso por el principal semillero del deporte motor, el kartismo, donde alcanzó el subcampeonato nacional dentro de la categoría Micro Max, Flores optó por seguir su carrera en el vecino país del norte, ahí consiguió el quinto puesto en el serial estatal de la Florida y llamó poderosamente la atención del Fittipaldi Racing Team, equipo que lidera el brasileño Emerson Fittipaldi, ex campeón de Fórmula 1.

Arturo recién firmó con el Gonella Racing y previo al arranque de la F4 USA cumplió con un par de ensayos exitosos sobre los trazados de Palm Beach y Sebring, mismos que le ayudaron para irse familiarizando con su nuevo monoplaza.

“Me siento muy contento, esto es sólo un paso más en mi preparación dentro de este deporte. Sin duda, me encuentro con una oportunidad enorme al poderme poner al mando de un auto fórmula y más siendo un equipo tan importante, así que estoy muy agradecido por la confianza y el apoyo que se me está brindando”, manifestó el apodado “Artie”.

Por otra parte, representar al automovilismo mexicano en una categoría tan competida “es un orgullo porque se que la responsabilidad es grande, me obligará a tener más dedicación y por ahora lo principal es adaptarnos, aprender un poco del auto para ir mejorando el rendimiento y así tengamos armas para buscar buenos resultados”.

Mientras tanto, Ernie Gonella, director del Gonella Racing, apuntó que “Arturo ha evolucionado día con día en el trabajo en pista, está aprendiendo en la adquisición de datos y en la puesta a punto, esos son los motivos por los cuales lo elegimos para que fuera parte del equipo y del programa de desarrollo de pilotos”.

La temporada 2021 de la F4 norteamericana iniciará en Atlanta del 26 al 28 de marzo.