Duelazo entre Fieras y Águilas; mejor defensiva vs. mejor ofensiva

Con disculpas del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas u otro duelo de protagonistas del Clausura 2013 como lo es el Toluca contra Tigres, pero la visita de La Fiera al América pinta para ser el duelo más atractivo de la cabalística jornada 13.

Para empezar, esmeraldas y azulcremas se juegan nada más y nada menos que el subliderato de la clasificación. De momento, la escuadra del Bajío contabiliza 24 unidades para ser segunda, mientras que los de Coapa marchan en tercer sitio con 25. Ambos desean el triunfo y es que un empate los podría dejar expuestos a lo que hagan los Diablos Rojos y Pachuca.

De igual manera, otro factor que llama la atención es que cara a cara estará una de las mejores defensivas ante el ataque más poderoso, una combinación que sin lugar a dudas puede arrojar un gran espectáculo para toda la afición.

Después de 12 partidos disputados, los verdiblancos solo han permitido nueve tantos en contra, misma cifra que también han recibido Monterrey y Tigres. Junto a su zaga, Rodolfo Cota ha colgado el cero en su arco hasta en seis ocasiones: 0-0 Vs. Toluca, 0-3 Vs. Querétaro, 2-0 Vs. Puebla, 0-0 Vs. FC Juárez, 2-0 Vs. Atlético de San Luis y 0-1 Vs. Atlas; de hecho, solo en una ocasión a los felinos les convirtieron más de un gol y eso fue en la fecha dos cuando terminaron siendo goleados 4-1 por Pumas.

León ha mejorado notablemente en defensiva en relación a los más recientes semestres donde esta línea le llegó a sacar varios dolores de cabeza a los anteriores “domadores”, casos del argentino Ariel Holan y el portugués Renato Paiva. Con Nicolás Larcamón en el banquillo, este problema parece resuelto, pese a las bajas que ha tenido el cuadro guanajuatense por lesiones o expulsiones.

Del otro lado, las Águilas se aproximan a la barrera de las 30 dianas fabricadas, registran 27, cuatro más que sus cercanos perseguidores en este rubro que son los choriceros y los Tuzos. Solo en dos cotejos los comandados por Fernando “El Tano” Ortiz no han podido hacer daño en la cabaña rival, eso fue en la jornada uno en el empate a cero con Gallos Blancos y en la 10 contra Pachuca. Cabe destacar que en sus seis triunfos el “Ame” ha convertido dos o más anotaciones, destacando las goleadas de 6-0 a Mazatlán y el 2-4 en el Clásico Nacional ante el Guadalajara.

Cabe destacar que los nuevos “Larcaboys” contabilizan 10 partidos sin perder entre Liga MX y Concachampions, al tiempo que la “Tanoneta” solo ha sido frenada una vez.

Por esto y por la materia prima que estos dos tienen en sus filas, hay buenos indicios para considerar que este choque podría ser el más llamativo del fin de semana, prácticamente un regalo de liguilla adelantada.

Mejores Defensivas

Equipo Goles en Contra León 9 Monterrey 9 Tigres 9 Toluca 12 Guadalajara 13

Mejores Ofensivas