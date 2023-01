Apunta a lo alto Jesse Carrasquedo en la Fórmula 4 UAE y España

Jesse Carrasquedo es parte de una nueva generación de pilotos mexicanos que se encuentran trabajando en el viejo continente con miras a cumplir su sueño de llegar algún día al gran circo de la Fórmula 1.

Actualmente, el nacido en León, Guanajuato, corre por primera ocasión la Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos junto al equipo francés R-Ace GP, sin embargo, también integra la escudería Campos Racing en la Fórmula 4 de España, serial que encarará por segundo año consecutivo.

En charla con El Sol de León, Jesse confesó que “espero estar compitiendo en top 10 toda la temporada, creo que tengo el potencial para meterme en esa zona, es el objetivo, hemos empezado con buenos resultados en Dubái, pude superar a todo mi equipo, fue un gran logro en esta primera ronda y ahora vamos a Kuwait, así que el objetivo en estas carreras en Emiratos Árabes es colocarnos dentro de los 10 mejores y si se puede el top cinco”.

Para 2023, la F4 UAE ha contemplado cinco rondas entre enero y febrero, dos de esas en Dubái, otro par más en Kuwait, mientras que la final se celebrará en el circuito de Yas Marina, escenario que acoge el Gran Premio de los Emiratos Árabes Unidos de la F1.

Y una vez que concluya su aventura por el Medio Oriente, Carrasquedo Jr. afrontará la F4 ibérica, campeonato donde “debo pelear por el título, se puede, ya tengo experiencia ahí y mis compañeros son muy fuertes, tengo a Enzo Deligny que es piloto Red Bull, ya hice algunos test con él, sí le da muy fuerte, pero tengo el potencial para ir por ese título”.

Cabe recordar que a finales de 2022, el guanajuatense se trasladó a Italia para participar en las finales mundiales de scouting de la Academia de Manejo de Ferrari, una experiencia que “fue muy divertida, aprendí mucho, en las pruebas físicas me fue bien, en pista me adapté rápido, quizá me faltó un poquito, al final escogieron a Tuukka Taponen, pero haber vivido esa semana fue algo grandioso y enriquecedor”.

GUERRERO FUERA DE LA PISTA

Quizás una de las carreras más complejas que, a sus escasos 15 años, ha tenido que sortear Jesse Carrasquedo, no fue precisamente dentro de una pista, sino en la vida diaria y es que estuvo cerca de bajarse definitivamente del auto debido a un problema de ansiedad, el cual lo mantuvo marginado por casi medio año.

“Me retiré por unos momentos, padecí de ansiedad, era demasiado, me sobre estresé, en mi primera carrera en Portimao que fue la que comenzó la F4 española ya estaba demasiado, ahí me di cuenta que debía parar, en ese momento mi decisión era retirarme de manera definitiva, regresé a México para seguir con mi vida normal, pero Toño Pérez me invitó a ser coach de su academia, entonces llegando otra vez al ambiente, al olor a gasolina, la verdad que no me pudo resistir, gracias a Toño es que regresé”, relató.

Tras superar esta condición y cargando aún esa etiqueta de promesa del automovilismo nacional, Jesse aseguró que “ahora controlo la presión muy bien, haber sufrido de ansiedad también me ayudó para encontrar habilidades de la vida, me hizo mucho más fuerte y sé que aunque las cosas se pongan muy mal yo puedo seguir adelante por mis sueños”.

AGRADECIDO CON LOS PÉREZ

Carrasquedo es el piloto más avanzado de la academia manejada por los hermanos “Checo” y Toño Pérez, incluso ha tenido la oportunidad de coincidir con el miembro del equipo Red Bull en diferentes paradas de la Fórmula 1.

“Trabajar con “Checo” ha sido muy bueno, hace un año en un test traía mi on board y se lo enseñe para que me diera consejos, la verdad es que los Pérez han hecho una familia increíble. “Checo” me ha contado mucho de su historia, me ha dado consejos y los caminos que debo tomar para llegar a ser ese piloto que quiero ser y lo que más ha cambiado desde mi parón hasta ahorita ha sido la disciplina, antes veía data y me iba, pero ese punto que te da la perfección es quedarte cuando todos se van, porque uno puede crecer porque tiene talento natural, pero también está la cuestión de trabajar, trabajar y trabajar”.

El de la capital cuerera sabe que un año destacado en la F4 española lo catapultaría de inmediato a la Fórmula 3, un paso más hacia el objetivo llamado F1.

Su Ficha

Nombre: Jesse Carrasquedo

Lugar de Origen: León, Guanajuato

Fecha de Nacimiento: 24 de Abril de 2007

Edad: 15 Años

Equipos: Campos Racing en Fórmula 4 España, R-Ace GP en Fórmula 4 Emiratos Árabes Unidos

En Números

1 Temporada para Jesse Carrasquedo en la Fórmula 4 española

2 Victorias las que obtuvo el piloto leonés hace dos años en la F4 danesa

3 Carreras pudo hacer el año pasado en la Fórmula 4 de Italia

Sus Resultados