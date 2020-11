Diego Mayagoitia listo para la Liga ABE

León, Guanajuato; 7 de noviembre del 2020.- El joven Diego Mayagoitia Vázquez, talento surgido de la escuela de inicio que tiene la Comude León, junto a las Abejas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, se encuentra listo para emprender una nueva aventura en la Liga ABE con la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

“Todo comenzó cuando me recomendaron que buscara universidades que participarán en la Liga ABE y la Autónoma de Aguascalientes tenía la carrera de ingeniería en alimentos que podía combinar muy bien con el deporte”, explicó Mayagoitia.

Llegar a la liga universitaria más importante del país, aunque sea con los Gallos hidrocálidos que militan en la División II “es un gran reto para mí, pero primero soy estudiante, si se abre la posibilidad de seguir jugando en una liga como la ABE lo haré y voy a dar mi mayor rendimiento tratando de ser la mejor versión de mi”.

Diego recordó sus inicios en el baloncesto, disciplina al cual llegó después de haber probado fortuna en el futbol y en donde se desempeñó como guardameta.

“Soy relativamente nuevo practicando el basquetbol, al inicio no sabía ni siquiera como botar un balón, pero el coach Andrés Aguirre fue el que me dio seguimiento desde cero hasta lo que he conseguido ahorita”, señaló el apodado “Maya” y quien en dos años inmiscuido dentro del deporte ráfaga ha tenido la oportunidad de participar en varias ligas de Primera Fuerza y en un selectivo de la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA).

Por su parte, el entrenador Andrés Aguirre reconoció que Diego “siempre trabaja lo que se le pide y da un extra, esto le ayudó a tener su beca en una excelente universidad en Aguascalientes. Creo que en todos los casos habrá muchachos que sobresalen más y se vuelven líderes, muchos llegan sin conocer la disciplina, pero poco a poco desarrollan el talento y Diego es uno de ellos”.

Mayagoitia ya arrancó sus estudios en línea en la UAA y sólo está a la espera de comenzar los entrenamientos sobre la duela una vez que se haya estabilizado el tema sanitario.