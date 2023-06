Despiden aficionados leoneses a su equipo

León, Guanajuato.- Sin ser una multitud como la que se dio cita en la serenata que se organizó la noche previa al primer enfrentamiento de la final de Concachampions, aficionados verdiblancos despidieron a su equipo que partió con maleta en mano rumbo a Estados Unidos, la ilusión colectiva es que esos mismos jugadores regresen con el trofeo de campeones entre manos.

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y al Club León le llegó la hora de encararse con la historia y para ello dejó el Bajío para dirigirse a Estados Unidos donde busca materializar el “Sueño Americano” ganando la Liga de Campeones de la Concacaf, en el marcador global parte con ventaja de 2-1 sobre Los Ángeles FC.

Fue minutos después de las 13:00 horas de este viernes que toda la plantilla partió del hotel de concentración con la brújula apuntando al norte. Durante la salida del cuerpo técnico y jugadores se hicieron presentes alrededor de 100 aficionados que despidieron a su equipo entre algunas porras y gritando frases como “¡Suerte, mi León!”, “¡El domingo los queremos ver campeones!” o “¡Aquí los esperamos con el trofeo!”.

Entre los presentes hubo menores que aprovecharon el momento para abrazar a sus jugadores favoritos como Rodolfo Cota, Elías Hernández, Lucas Di Yorio, “Plátano” Alvarado, Víctor Dávila.

A la vez, el estratega Nicolás Larcamón, a manera de agradecimiento por las muestras de afecto accedió a firmar playeras y tomarse “selfies” con los asistentes. Otros que antes de marcharse se fotografiaron junto a su gente fueron Ángel Mena, Byron Castillo, “Perro” Romero, además de Joel Campbell, este último fue de los más asediados por la gente ya que prácticamente se despide de la institución tras confirmarse su salida al futbol Tico.

Una vez que el plantel abordó los autobuses, sobre el bulevar Adolfo López Mateos integrantes del grupo de animación Los De Arriba desplegó un telón en el que estaba pintado un escudo gigante del Club León, mismo que al grito de “¡León, León, León!” agitaron por un par de minutos para no detener el flujo vehicular.