Dani Vargas refuerza ilusión de ir a Juegos Olímpicos

León, Guanajuato; 25 de marzo del 2020.- Una nueva puerta se abre para Daniel Vargas, una nueva oportunidad se da para inmortalizarse en la historia del deporte nacional, con el aplazamiento de Tokio 2020, el leonés renueva su ilusión para calificar a sus terceros juegos olímpicos y ser el primer mexicano en competir en tres maratones en la máxima justa deportiva.

A principios del 2020, Vargas Sánchez tenía programado asistir al Maratón de Barcelona, prueba que sería el culmen de su ciclo olímpico ya que ahí buscaría la marca mínima para Tokio 2020, el sueño parecía romperse a causa del Covid-19, ya que la prueba en tierras catalanas y otros maratones de Europa se fueron aplazando.

“Yo me estaba preparando para Barcelona que era el 7 de marzo, por la epidemia se cambió, entonces ya me veía sin posibilidad porque otros maratones como el Londres o Hannover que eran en abril también se cambiaron de fecha. Fue un gran golpe para la mayoría de atletas que buscábamos marca, varios mexicanos quedábamos fuera como Juan Luis Barrios y Fernando Cervantes”.

Sin un evento de categoría Majors o etiqueta Gold de la World Athletics en el cual quemar las naves, parecía que la ilusión olímpica se perdía ya que la fecha límite para dar marca mínima de maratón era la última semana de junio.

NUEVA ESPERANZA

Con la confirmación de postergación de los Juegos Olímpicos para 2021, la esperanza de Dani Vargas recobró su fuerza y ahora replantea todo su plan de trabajo con miras a su tercer maratón olímpico.

“Es una gran oportunidad para ahora sí llegar al 100% todos los atletas, aún no he platicado con mi entrenador, vamos a intentarlo, las posibilidades están, pudiera ser el Maratón de Houston en enero, si no se diera ahí, esperaría para abril y buscar uno en Europa, esos son los posibles escenarios”, reconoció el fondista mexicano.

La marca mínima que pide World Athletics es de 2:11.30, además del cronometraje señalado, lo complejo está en que al Maratón olímpico acuden los 80 mejores maratonistas, por lo que el objetivo de Daniel Vargas es oscilar los 2:10.0.

“De lograrlo yo me consagraría como el primer atleta mexicano en asistir a tres maratones olímpicos. Quiero hacer historia, no me puedo bajar del alto rendimiento sin antes cumplir mi sueño”, concluyó Dani Vargas.

En las dos ediciones olímpicas a las que ha ido fue lugar 54 en Río 2016 y 39 en Londres 2012. Adelantando parte de su programa, reconoció que tiene en mente correr los 42 kilómetros en alguna otra prueba que se de en el segundo semestre de 2020, entre las opciones está el Maratón de León que es en septiembre.

Ficha: Daniel de Jesús Vargas Sánchez

Fecha de nacimiento: 03 de Junio de1984

Ciudad: León, Guanajuato

Juegos Olímpicos

Río 2016 – Lugar: 54 – Tiempo: 2:18.51

Londres 2012 – Lugar: 39 – Tiempo: 2:18.26