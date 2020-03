Buena cara del “Takeshi” Meneses en tiempos del Covid-19

León, Guanajuato; 25 de marzo del 2020.- Desde casa, como debe ser ante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, Jean Meneses, jugador de La Fiera, relató cómo es que él y su familia hacen frente a estos momentos de apremio a nivel mundial.

“La verdad que todo esto es bastante complicado, en serio nunca pensé que me iba a tocar vivir una situación así y lo estamos tomando con la mayor seriedad, siguiendo todas las recomendaciones que nos dan las autoridades en las redes sociales, el mismo club y nuestras familias”, manifestó el mediocampista chileno.

Ver esta publicación en Instagram Con mis regalones 👦🏼❤️🐶🥰 #MeQuedoEnCasa #Benja #Denver #BulldogFrancesMexico🇲🇽 Una publicación compartida por Jean David Meneses Villarroel (@jeanmeneses16) el 20 de Mar de 2020 a las 5:18 PDT

Jean comentó que toda esta situación la ha tratado de hacer más llevadera, primero por su familia y segundo por la responsabilidad que tiene como futbolista profesional.

Uno tiene que ser consciente y adaptarse a los espacios que tiene en casa para no salir a otros lados y exponerse al contagio, así que en casa hacemos algunos ejercicios con mi señora y mi hijo, tratamos de hacerlo lo más divertido posible para que valga la pena y no se note tanto el encierro, hacemos jueguitos para que no sea tan aburrido y que el día se vaya pasando rápido, pero con el deseo de que esto se solucione lo más pronto posible





¿REANUDARÍAN EN DESVENTAJA?

Si bien no existe fecha para que la Liga MX retome su actividad, todos los clubes a través de sus cuerpos técnicos le han brindado a los jugadores varios programas de entrenamiento que pueden desarrollar en el hogar, aunque claramente el volumen futbolístico se irá perdiendo con el correr de las semanas.

“Acá debemos ser responsables en nuestros cuidados personales, la alimentación, el descanso, la verdad uno sabe a dónde quiere llegar, si va a cuidar su forma física para estar de la mejor manera cuando toque volver y el que no lo hará lamentablemente le podrá costar mucho, incluso su puesto, así que cada uno tiene que ser consciente de lo que nos estamos jugando y lo que se viene en camino”, aseveró “El Takeshi”.

Meneses comentó que con todo este problema del Coronavirus su rutina diaria ha cambiado, pero que aun así no hay pretexto para alejarse de la actividad física, “todas las tardes de lunes a jueves estaba yendo al gimnasio y eso me había ayudado mucho en el crecimiento físico y futbolístico, cambiarlo así de un momento a otro es duro porque uno se acostumbra al tipo de entrenamiento y hacerlo ahora desde casa es algo complicado”.

EL FUTBOL PUEDE ESPERAR

En medio del temor y la incertidumbre que impera por la pandemia de COVID-19, Jean Meneses no dudó en mandar un mensaje de aliento a toda la afición leonesa.

“Lo único que le puedo decirle a la gente es que el futbol pasa a segundo plano, hoy la prioridad es la salud de cada uno, de nuestros seres queridos, quédense en casa, sé que para algunos es complicado, pero es la única forma de frenar esto, que vayan disminuyendo los contagios, así que espero sigan las instrucciones y pronto nos volveremos a encontrar”.

En Números…

4 Torneos de Jean Meneses con el conjunto esmeralda

11 Anotaciones para el chileno con la playera del Club León

27 Años de edad los que tiene el volante por izquierda