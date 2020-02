"Cuidado con León", advierte Bob Bradley

El experimentado estratega y técnico de Los Ángeles FC, advierte que la llave ante Club León por los octavos de final de la Concachampions no será sencillo.

Fue por medio de redes sociales que Los Ángeles FC publicaron un video donde del técnico estadounidense dando declaraciones sobre la llave ante La Fiera.

“Any time you go to Mexico to play a top team, you know that you’ve got your hands full."



Only 4 days until our #SCCL2020 debut. Bob Bradley on what it will take to conquer @clubleonfc in @TheChampions League. #LAFC pic.twitter.com/jIPGBDkSNV — LAFC (@LAFC) February 15, 2020

“León tiene un gran estadio, una ciudad que realmente ama a su equipo. Cada vez que vas a México a jugar con un equipo importante sabes que debes tener las manos ocupadas” señala Bob Bradley.

Para el estratega y exseleccionador del representativo de las ‘barras y las estrellas’, la clave será dar buen papel en la ida.

“Tenemos que ser realmente inteligentes en el partido de ida, tenemos que asegurarnos de que tácticamente todos estemos en la misma página porque es un muy buen equipo y debes tener muy claro que a medida que entras en la segunda mitad del partido de ida lo importante que es cada gol”, agrega Bradley.

Finalmente expresa que estarán listos para cerrar la llave en Los Ángeles ya que el juego de octavos será en territorio angelino.

“Jugar el partido de vuelta en casa es sin duda una ventaja, si manejas bien el partido de ida, entonces tenemos que ser realmente inteligentes sobre cada parte del primer juego y darnos una oportunidad cuando regresemos”, finaliza el técnico de 61 años.