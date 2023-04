Cuerpo técnico del León no entra en pánico por los recientes traspiés

León, Guanajuato.- Para el auxiliar de los esmeraldas, Javier Berges, el equipo no era el mejor con la seguidilla de juegos sin conocer la derrota y ahora tampoco es el peor luego de cuatro sin poder imponer condiciones entre Liga MX y Concachampions.

“Estamos preocupados igual que desde la primera fecha, nos ocuparemos en hacer las correcciones, haremos autocrítica, pareciera que con una derrota todo lo que hicimos anteriormente se tira, ni antes de Chivas éramos los mejores y ahora tampoco somos los peores”, dijo Berges, quien salió a conferencia de prensa debido a la suspensión de dos juegos de Nicolás Larcamón, castigo que por cierto ha cumplido el argentino.

“Es un resultado que no queríamos, pero no podemos dejarnos cargar por una derrota, debemos ser equilibrados. Hoy venimos en doble competencia, y eso es un privilegio, pero sabemos que ese desgaste no lo tienen ahora otros equipos”



Javier Berges pic.twitter.com/Ucy0NvGoaX — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) April 16, 2023

De lo que fue el tropiezo con Guadalajara, Berges explicó que “fue un partido parejo, creo que el primer tiempo fuimos superiores, un gol que nos ponía en ventaja y en el que declararon fuera de lugar, en el segundo tiempo generamos situaciones, pero el rival también juega, nos abrimos con el 0-1 y enfrente hubo un equipo que juega bien, pero fuimos competitivos en el entendido de que estamos en una doble competencia y tenemos un desgaste que otros rivales no lo tienen”.

Respecto a si las sensibles bajas de hombres como “Osvi” Rodríguez, Barreiro y Lucas “Perro” Romero, pesaron en esta ocasión, aseveró que “esta demás decir que son grandes jugadores, claro que todas estas lesiones y suspensiones afectan, esta situación no nos ha permitido hacer tantas rotaciones, afortunadamente Barreiro y Romero ya regresan y a los lesionados los esperaremos, pero tampoco es que a los que les ha tocado han fallado, al contrario, nos han demostrado que son grandes futbolistas y que podemos seguir contando con ellos en cualquier circunstancia”.

Por ahora, “Nico” Larcamón y su cuerpo técnico seguirán luchando por trascender en ambos torneos, aunque no se descarta en que llegue un momento donde León tenga que poner más de una ficha a un solo certamen.

“La deuda en Concachampions es ajena a nosotros, entramos a un momento del torneo donde ya es un mata o muere y si en algún lapso hay que decidirnos pondremos todas las cartas sobre la mesa, pero mientras haya vida en ambos lo pelearemos”, concluyó Berges.