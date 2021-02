Confirman fechas para juegos del León en la Concachampions

León, Guanajuato.- La Fiera ya conoce sus días y horarios de juego para lo que será la ronda inaugural de la Liga de Campeones de la CONCACAF y en donde se enfrentará ante un rival canadiense todavía por definir.

El duelo de ida en el Estadio Nou Camp se celebrará el miércoles 7 de abril a partir de las 19:00 horas, mientras que la vuelta fue programada una semana después, el 14 de abril desde las 5 de la tarde en casa del Toronto FC o el Forge FC, conjuntos que en las próximas semanas deberán decidir quien se agencia el último boleto a la Concachampions.

April can't come soon enough 🔥 #SCCL2021 pic.twitter.com/xqwPth5Aps — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 18, 2021

Pero los verdes no cerrarían propiamente la eliminatoria en el país de la hoja de maple, ya que debido a la pandemia por Covid-19, Canadá ha implementado algunas restricciones que tienen que ver con el ingreso de visitantes a su territorio, por ello que Toronto o Forge se verían obligados a hacer las veces de local en alguna sede de los Estados Unidos.

FECHA CONFIRMADA 🗓



El 7 de Abril será nuestro regreso a @TheChampions, jugaremos en casa la ida de los 8vos de Final.



Pendientes de conocer al rival... 🇨🇦#LoQueViene 🇳🇬#SCCL2021 🏆

Recordar que León es el único club mexicano que abrirá los octavos de final en su patio luego de ser sorteado en el bombo dos. Monterrey, América y Cruz Azul, recibirán los compromisos de vuelta frente al Club Deportivo Pantoja (República Dominicana), Olimpia (Honduras) y Arcahaie FC (Haití), respectivamente.

Esta será la sexta participación del equipo verdiblanco en el certamen regional, donde en las últimas dos ediciones no pudo trascender, quedándose fuera en 2014 en la fase de grupos y el año pasado cayendo ante Los Ángeles FC.

Liga de Campeones de la CONCACAF

El Juego

8avos. de Final (Ida)

León Vs. Toronto FC / Forge FC

Fecha: 7 de Abril del 2021

Hora: 19:00 Hrs.

Estadio: Nou Camp

