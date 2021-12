Con devoción y agradecimiento regresa Sergio Flores a La Luz

León, Guanajuato.- La fiesta brava está de vuelta en León con una edición más de la tradicional Corrida Guadalupana, engalanando la tarde, el matador Sergio Flores se presenta con mucha devoción y desde el ruedo quiere agradecer a la Virgen Morena por un año cargado de triunfos.

Será este sábado cuando el corazón del coso leonés vuelva a palpitar al ritmo del pasodoble y las palmas de los aficionados que acuden a una celebración dedicada a la Virgen de Guadalupe. En el ruedo, con la espada y la muleta, Sergio Flores también rendirá devoción a la Morenita del Tepeyac.

"Para mí la Virgen de Guadalupe es muy especial, mi abuela y mi madre son muy devotas. Me presento con mucha devoción y fe en mi muleta y en mi espada, espero, pienso y sé que será una gran tarde, todo dedicado para nuestra Lupita", comentó Sergio Flores en charla exclusiva con El Sol de León.

Para el diestro de Apizaco, regresar a la ciudad zapatera es especial ya que siempre es acogido con cariño por el público local, además tiene gratos recuerdos de su última visita donde cortó un rabo, esto en febrero del 2020.

"Regreso muy contento, muy ilusionado, con muchas ganas de estar nuevamente en la Plaza de Toros de La Luz, tengo un gran recuerdo de mi última corrida ahí, fue mi última corrida de toros que pude lidiar antes de la pandemia y corté un rabo, entonces regreso con mucho gusto a esta ciudad", exaltó el torero tlaxcalteca.

Con triunfos y salidas a hombros en Cadereyta, Puebla, Tijuana, además de recuperarse de una cornada en Texcoco, Flores se siente cobijado por el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe.

"He estado triunfando fuerte por donde me he estado presentando, cuando las cosas se dan así hay que aprovechar el momento, hay que seguir, precedido de todos estos triunfos llego con más motivación a León, todo esto sin olvidar a quien nos bendice cada día", aclamó Flores.

A sus logros con la espada se suma una satisfactoria recuperación tras una rotura de menisco que sufrió a finales de noviembre luego de realizar labores de tienta en la ganadería Golondrinas en Nuevo León.

"Me siento preparado, tengo dos semanas en recuperación y a León voy con una rodillera especial", reconoció el matador que tomó la alternativa en 2012.

Ante seis astados de Peñalba, Sergio Flores comparte cartel de la Corrida Guadalupana con el rejoneador Emiliano Gamero y el también matador Arturo Macías 'El Cejas'. Para animar la tarde también participarán los Forcados Amadores de México.