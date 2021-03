Comude León anuncia torneo de baloncesto 3x3

León, Guanajuato; 24 de marzo del 2021.- El deporte ráfaga en la ciudad cuerera regresa a la duela con el 1er Torneo de Baloncesto 3X3 Comude León, certamen que reunirá tripletas de categorías 2002 a 2009.

El primer Torneo de Baloncesto 3x3 Comude León está previsto para celebrarse del 10 al 24 de abril, podrán inscribirse los alumnos de las escuelas de inicio de Comude León, clubes deportivos y población en general para competir en la rama varonil y femenil.

Las categorías participantes son sub 14 (2006-2007) e inicia sus partidos el 10 de abril, posteriormente la división sub 16 (2004-2005) para el día 17 y la sub 18 (2002-2003) pisará la cancha el 24 de abril.

Siguiendo protocolos sanitarios, los juegos serán programados en las canchas externas de la Deportiva del Estado. El registro está abierto hasta el 3 de abril, cada equipo deberá conformarse por cuatro jugadores, el costo de inscripción será de $250 pesos y estará limitado a 10 conjuntos por cada categoría.

Las normas con las que se regirá esta competencia serán las establecidas por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en la modalidad de 3x3.

Uno de los objetivos de Comude León es acercar a los jóvenes a una modalidad del basquetbol que ya forma del programa Olímpico de los Juegos de Tokio 2020 y París 2024.