Motiva a Ángel Mena su presente con León y la selección ecuatoriana

León, Guanajuato; 24 de marzo del 2021.- Un León que va en ascenso, así como un nuevo llamado a la selección ecuatoriana, es la dosis perfecta de motivación para Ángel Mena.

El mediocampista de La Fiera va de menos a más en el actual semestre, superó una molestia muscular que acarreaba desde la final de vuelta contra Pumas y junto a Víctor Dávila, es el máximo artillero de los esmeraldas con cuatro tantos en el Guard1anes 2021.

“Todo el equipo viene en aumento, después del campeonato tuvimos una para donde arrancamos un poco tarde, quizás ahí dimos ventaja y los resultados no nos acompañaron en las primeras jornadas, pero en las últimas dos fechas el equipo se ha recuperado, ha demostrado el futbol al que tenía acostumbrado a mucha gente, se va creciendo en confianza y colectivamente se va aumentando el nivel, eso también hace que uno empiece a mejorar”, manifestó Mena desde la concentración de La Tricolor en Quito.

Asimismo, el apodado “Ángel del Gol” se dijo feliz por ser referente en León y pieza clave en el esquema del seleccionador Gustavo Alfaro.

“Antes había convocatorias en las que no podía estar por temas de lesión, quizás no era el momento indicado para afianzarme en la selección, pero actualmente vivo un momento diferente donde las cosas han salido a plenitud, he crecido, he madurado a nivel futbolístico y eso me ha ayudado a que en la actualidad pueda rendir como todos esperan, pero las ganas y el deseo de querer mostrar un buen futbol siempre han estado”.

Mena es uno de los cuatro convocados que tuvo la escuadra verdiblanca para esta fecha FIFA, los otros son: Santiago Colombatto (Argentina Sub-23), Jean Meneses (Chile) y Joel Campbell (Costa Rica).

Ecuador jugará este lunes ante Bolivia un compromiso de preparación, luego de que las fechas cinco y seis de las eliminatorias mundialistas de la CONMEBOL tuvieron que ser reprogramadas para el mes de junio.

En Números…

5 Torneos para Ángel Mena en las filas del Club León

45 Goles los que ha marcado el ecuatoriano con la playera esmeralda

710 Minutos suma el mediocampista en el Guard1anes 2021