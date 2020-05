Club León no tiene noticias de su regreso a las canchas

León, Guanajuato; 9 de mayo del 2020.- Ya son más de 50 días sin futbol en México debido al Covid-19, sin embargo, en territorio esmeralda jugadores como el argentino Ramiro González confían en que pronto se pueda retomar la actividad en cancha.

Por ahí hay algunas áreas de la ciudad de a poquito van resurgiendo, van tomando las cosas en su normalidad y ojalá que dentro de poco tiempo se empiece aunque sea con los entrenamientos.

Si bien Guillermo Almada, timonel de Santos Laguna, adelantó que ya existe un aviso por parte de los directivos de que la Liga MX podría regresar a mediados de julio, el plantel verdiblanco aún no tiene noticias confirmadas y se mantiene a la expectativa de regresar en primer turno a las prácticas.

Todavía no se ha dicho nada de ese tema, el torneo se supone que va a terminar porque ya estaba empezado, en pocas semanas estaríamos de vuelta a los entrenamientos, se tendrá que hacer una mini pretemporada para terminar lo que queda del torneo y empezar la liguilla que ojalá estemos adentro para poder competir.

Y más allá de la cuestión física, Ramiro apuntó que lo esencial será trabajar con la pelota una vez que el grupo se reencuentre, “en nuestro caso tenemos las redes sociales donde ves a los chicos que están entrenando, eso va a servir para que cuando nos den luz verde no se haga tan pesado, la mini pretemporada ayudará, pero lo que a uno le falta es el tema del balón, recorridos amplios y se tratará de hacer pelota para estar lo mejor posible”.

LAMENTA SITUACIÓN DEL ASCENSO

Ramiro González, que durante su carrera ha militado en varios clubes de ascenso en Argentina, reprobó el maltrato que se la ha dado a la categoría de plata en México.

“Ojalá se diera marcha atrás, lo veo difícil realmente y en mi caso que también he jugado mucho en ascenso en Argentina me parece muy mala la idea, le cortas las alas a esos jugadores que vienen de abajo y que tienen el sueño de llegar a la liga elite, además no sólo está el jugador, detrás hay muchas familias que dependen de eso y creo que el gremio debería ponerse fuerte y defender”.

González fue tajante al manifestar que en el balompié azteca falta más unión entre los futbolistas y es que en Sudamérica “el gremio defiende bastante al jugador y los jugadores entre si se apoyan, se unen cuando hay situaciones así para sacar un beneficio todos”.

En Números…

3 Torneos de Ramiro González con el Club León

2 Juegos como titular para el defensor en el actual Clausura 2020

29 Años de edad para el nacido en la provincia de Santa Fe