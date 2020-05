‘Tambalea’ continuidad de Campbell en Club León

León, Guanajuato; 8 de mayo del 2020.- Joel Campbell, uno de los jugadores más destacados en el último año, podría tener sus días contados con el Club León, esto a causa de su contrato de préstamo que está próximo a vencer.

En el escenario actual, el costarricense pertenece al club italiano Frosinone, con Club León tiene contrato de un año como préstamo y ese acuerdo expira en el mes de junio, cuando aún la Liga MX no se ha reanudado.

Mi situación es que me queda este torneo (en el Club León), se termina mi préstamo. Ellos tienen una opción de compra, si la efectúan yo tengo que estar de acuerdo, sino tengo que regresar a Italia que me queda un año de contrato”, comentó Campbell para un medio costarricense. “Yo estoy tranquilo porque sé que he hecho las cosas bien acá. Estoy contento, la afición y el equipo está contentos con lo que yo he hecho, pero vamos a ver qué pasa en el futuro”, agregó el atacante felino.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Luis Montes se codea entre los mejores pasadores de la Liga MX

Comprar la carta de Campbell sería un gran esfuerzo para la directiva esmeralda ya que las finanzas no son la mejores a causa de la suspensión de actividades que limitó los ingresos por concepto de boletaje, transmisión, entre otros rubros, justamente en abril se anunció un recorte salarial al primer equipo y cuerpo técnico.

Ante la incertidumbre, el mismo jugador tico dejó entrever que su salida del cubil verdiblanco podría darse.

“En el fútbol al final nunca se sabe. Cuando se abre la ventana de pases pueden pasar miles de cosas. Yo trato de vivir el día a día, estar preparado en dar lo mejor de mí y cuando termine el torneo vemos cuál es la mejor oportunidad”, reconoció Joel Campbell.

Actualmente la carta de Campbell está cotizada en más de 2 millones de dólares, según cifras del portal especializado Transfermarkt. El centroamericano llegó al Bajío como refuerzo para el Clausura 2019, por lo que este Clausura 2020 es su tercera campaña en la Liga MX.

En números

27 años

3 torneos ha jugado con Club León

5 goles ha marcado con La Fiera

241 minutos suma en el Clausura 2020