Chivas jugó su mejor partido del torneo aseguró Veljko Paunovic

León, Guanajuato.- Sin dudarlo, Veljko Paunovic aseguró que la exhibición en León ha sido la mejor del chiverío en lo que va de 15 jornadas disputadas en el Clausura 2023, actuación que quedó redondeada con los tres puntos.

“Ha sido un partido fantástico, los dos equipos con una propuesta ofensiva, atrevida y estoy orgulloso y agradecido con este grupo, así que felicito a los jugadores por el esfuerzo y el juego que se ha hecho, se ha vuelto a animar el público con nuestro futbol y goles, pero que quede claro, no hemos ganado nada, quedan dos partidos importantes, dos pasos para confirmar una temporada con una mejora importante, sabemos que esto es futbol y no hay nada hecho, por lo tanto no nos vamos a precipitar, ni adelantar”, manifestó el timonel del Rebaño Sagrado.

En este mismo sentido, precisó que la postura de sus pupilos en la “guarida” resultó “heroica porque hemos tenido jugadores con las cabezas rotas, se notó la firmeza del rival, pero jamás dimos pasos atrás, nos levantamos, hicimos ajustes y hemos mostrado el mejor partido, excepto los primeros 10 minutos, lo que demuestra el crecimiento que hemos tenido de visita, pero buscamos este mismo rendimiento ahora jugando en nuestra casa”.

De lo que fue su participación en los cambios, específicamente los de Pavel Pérez y “El Oso” González, autores de los goles, precisó que “siempre le digo al grupo que a veces les tocará participar ya sea jugando o estando fuera, en nuestro vestuario hay liderazgo y experiencia, eso es fantástico, tenemos un gran grupo, seguimos creciendo y todos estamos en una sincronización fantástica”.

Y pese a retornar a zona de clasificación directa, “Pauno” comentó que de momento “nadie debe levantar las manos, no hay celebración, queremos seguir trabajando y ganando hasta conseguir los objetivos”.

Finalmente, el “pastor” apagó polémicas, confirmó que sus seleccionados reportarán con el Tricolor para el choque amistoso con Estados Unidos e incluso bromeó al señalar que tras el juego ante La Fiera todos sus elementos deberían estar considerados por Diego Cocca.