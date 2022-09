Chile vuelve a cargar contra Byron Castillo y Ecuador

León, Guanajuato.- Byron Castillo, jugador del Club León, ha vuelto a estar en el ojo del huracán y es que la Federación de Futbol de Chile, ahora en alianza con Perú, habría logrado que el defensor tenga que verse forzado a comparecer ante la FIFA en un par de semanas más, esto tras su recurso de apelación en el tema de una supuesta acreditación de nacionalidad falsa por parte de Ecuador y el mismo futbolista.

En junio pasado, el máximo organismo del balompié internacional ya había desestimado este caso, en donde los andinos reclamaban las alineaciones indebidas de Castillo, y por ende, la pérdida de puntos del seleccionado tricolor en la eliminatoria mundialista de la CONMEBOL, con lo cual La Roja buscaba entonces su clasificación sobre la mesa al Mundial de Qatar.

Tres meses después de aquella resolución, los mismos que faltan para que arranque la justa en el Medio Oriente, Chile hizo válida su instancia final ante la Comisión Apelativa y ha vuelto a levantar dudas y polémicas en torno a este lio.

De acuerdo al diario andino La Tercera, Byron estaría citado el próximo 15 de septiembre en las oficinas de la Federación Internacional de Futbol Asociación en Zúrich, Suiza, aunque de momento, la FIFA no ha emitido o revelado un comunicado oficial al respecto.

UNA MAÑANA DE AJETREO

Byron Castillo vivió una mañana difícil en La Esmeralda y es que al integrante del cuadro felino se le pudo ver nervioso, más aún cuando personal administrativo de la institución prácticamente lo tuvo que bajar del camión que llevó al León a Aguascalientes, donde este viernes jugará frente a Necaxa por la fecha 12 de la Liga MX.

El lateral atendió varias llamadas, caminó de un lado a otro, intentó esquivar las cámaras de los medios de comunicación, aunque a final de cuentas si viajó con el equipo.

Al respecto, Byron no habló, pero quien sí lo hizo y salió en defensa de su pupilo y de la selección ecuatoriana fue el “domador” Renato Paiva, quien señaló que “es muy feo todo esto, es la misma cosa cuando nosotros no jugamos nada, hay un error arbitral y vas a hablar del error arbitral cuando tienes 89 minutos para hacer tu trabajo y no lo haces, es igual, entonces o ganas dentro de la cancha o no ganas y en realidad Ecuador probó ser el tercer mejor equipo en América del Sur por detrás de Brasil y Argentina, con Byron o sin Byron, él no jugó solo, yo entiendo las leyes, pero es un tema muy feo”.

De confirmarse el requerimiento de Castillo en la FIFA, el zaguero se perdería la visita a Cruz Azul, programada para ese jueves 15.