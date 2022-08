Acarició Gerardo Ulloa el top 20 del Mundial de Ciclismo de Montaña

León, Guanajuato.- Gerardo Ulloa se quedó muy cerca de meterse en el Top 20 del Cross Country Olímpico, esto en el cierre de actividades del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña de la UCI que se llevó a cabo en Les Gets, Francia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe recordar que la participación del representante guanajuatense en esta justa no había arrancado de la mejor manera en la prueba de Short Track, por lo que ahora pudo mejorar un poco en su rendimiento, aunque no lo suficiente para meterse de lleno a la pelea en los puestos de arriba. Las condiciones climáticas en tierras galas no fueron factor, pero sí una pista sumamente técnica y que le hizo ver su suerte a más de un competidor.

Al término de las siete vueltas al circuito, completando 24.01 kilómetros, Ulloa Arévalo concluyó en el vigésimo primer sitio con un tiempo oficial de 1 hora, 26 minutos y 5 segundos, quedando a 4:52 minutos del triunfador, el suizo Nino Schurter, quien hizo historia al agenciarse su décima corona. Hay que destacar que el pedalista azteca acabó siendo el mejor latinoamericano, toda vez que el experimentado brasileño Henrique Avancini no tuvo la mejor de las suertes y cayó hasta el casillero 35. El podio lo completaron el medallista de bronce olímpico en Tokio 2020, el español David Valero, además del italiano Luca Braidot, ambos con diferencias de nueve y 29 segundos, respectivamente.

Deportes Duelo por el orgullo, León recibe a un bicampeón herido

Otros “guanajuas” en acción fueron los hermanos Jaime y Carlos Miranda, originarios de León, quienes resultaron lapeados por dos y tres giros, concluyendo de esta manera en los lugares 77 y 84. Asimismo, el mexiquense Diego Vargas cerró en el peldaño 85 y el queretano Víctor Rico ocupó la plaza 88, los dos con tres vueltas menos.

En el caso de Ulloa, se mantendrá en el viejo continente ya que el próximo fin de semana tomará parte de la última fecha del serial de Copas del Mundo que se celebrará en Val di Sole, Italia.

Campeonato Mundial UCI de MTB

Cross Country Olímpico

Elite Varonil

Resultados Finales