Desea “Fede” Martínez seguir aportando a la causa esmeralda

Tras un primer semestre complicado en todos ámbitos, el futbol y la suerte parece que empiezan a acompañarle a Federico Martínez con La Fiera.

El uruguayo pasó de noche en su primera campaña con el conjunto esmeralda, sin embargo, ahora la historia es distinta con cinco titularidades en siete cotejos y un par de anotaciones que se han traducido en puntos para los comandados por Renato Paiva.

“Soy el mismo de meses atrás, solo que ahora se me están dando las cosas, el torneo anterior la realidad es que a nadie le fue bien, acababa de llegar al club, también fue mucho de mi parte, la adaptación lleva su tiempo y ahora me siento mejor con el grupo y tratando de dar lo mejor de mí. No puedo ocultar que vengo de una temporada de nivel bajo, venía con las esperanzas de hacer goles, no hice ninguno, no tuve una pretemporada completa y tampoco es excusa, la posición quizás influyó, pero hoy donde estoy jugando me siento más cerca del arco, la verdad es que podría decir mil cosas, pero no quiero que suene a excusa”, apuntó el ofensivo.

Martínez desea seguir aportándole al León, no importa que sea jugando detrás del nueve o tirado hacia la banda, una zona que no desconoce, ya que por ahí llegó a destacar en su momento en el balompié charrúa.

“Toda mi vida jugué por la banda, en un 4-4-2 tengo que hacer mucho desgaste porque es ir hacia atrás y eso de defender me ha costado, casi siempre me ha tocado más colgado y cerca del arco, es ahí donde me siento más cómodo, pero también si me dicen que hay que defender, que hay que sacrificarse no tengo ningún problema, acá lo más importante es el grupo. Me gustaría seguir sumando minutos, esa ya es una decisión del entrenador, sé que aún tengo mucho por dar, de a poco estoy agarrando mi ritmo, creciendo, pero donde me toque voy a tratar de dar siempre lo mejor”.

¿Seguirá el dominio?

Las estadísticas son contundentes y dicen que los verdes no pierden ni de chiste en el Estadio Victoria, casa del Necaxa, su rival en turno para este viernes y es que en tierras hidrocálidas registran seis triunfos en igual número de duelos con 13 tantos a favor y solo dos en contra, pero aún con todo eso, “Fede” no se fía de los antecedentes.

“Necaxa es un equipo que ha venido trabajando bien, nosotros intentaremos dar lo mejor más allá de lo que dicen los números, los partidos hay que jugarlos, ellos seguramente querrán hacerse fuertes en su cancha y nada, hay que disfrutarlo, encararlo con toda la seriedad y buscar esos puntos que mucha falta nos hacen”, aseveró el sudamericano.

En números