Campeonatos Nacionales de deporte motor sacan de sus calendarios a León

León, Guanajuato; 21 de Enero del 2020.- Varios de los seriales de automovilismo y motociclismo más importantes del país, han vuelto a darle la espalda a la ciudad de León.

El principal argumento es que la capital cuerera no cuenta con un autódromo que ofrezca todas las medidas de seguridad necesarias, tanto para pilotos o riders, así como para la afición; de esta manera, campeonatos como la NASCAR México Series y el Racing Bike México, han optado por echar raíces en otras plazas vecinas como Querétaro, San Luis Potosí o Aguascalientes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Fieras no suman unidades a su equipo

En el caso de NASCAR, su temporada 2020 incluirá 12 fechas: Querétaro, Puebla y Aguascalientes con doble parada, además de Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, San Luis Potosí, Guadalajara y un evento más que está por definir entre Mérida y una nueva visita al trazado potosino.

Por su parte, el Racing Bike México, que reúne a los mejores riders de la república y otros más procedentes de los Estados Unidos y Sudamérica, vivirá seis pruebas este año, dos en el Autódromo Ecocentro de la capital queretana, Puebla, Mérida, San Luis Potosí y la gran final en el circuito de los Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Recordar que la última visita de NASCAR a tierras leonesas fue en 2017, un evento que desafortunadamente sigue siendo recordado por dos incidentes que cerca estuvo de convertirse en tragedia. Los pilotos Israel Jaitovich y Santiago Tovar terminaron más allá de la barrera de contención, el primero afortunadamente fue a parar en un sembradío, pero el segundo inclusive llegó a invadir una zona de aficionados que se ubica sobre la última curva del trazado.

Después de estos percances, fueron varios los pilotos del campeonato que mostraron su descontento con la organización, debido a la falta de garantías que se tenían en una pista diseñada para el kartismo y no para recibir autos tipo stock, cuyas dimensiones son para óvalos o circuitos mucho más anchos y largos.

Mientras tanto, el Racing Bike también cumplirá tres años de no venir a esta plaza y es que los reglamentos de la Federación Mexicana de Motociclismo son claros, al no permitir que sus seriales avalados realicen eventos en escenarios que no cuentan con homologación.

De esta manera, al Autódromo de León sólo le queda vivir de sus seriales de kartismo, la visita del Rally México WRC con sus etapas Súper Especiales y el hipotético regreso de la Súper Copa, que aún no revela el calendario de esta nueva temporada.