Fieras no suman unidades a su equipo

León, Guanajuato; 21 de Enero del 2020.- De los 18 equipos que militan en la Liga MX Femenil, León es el único que no ha podido sumar unidades y esto por supuesto que ya preocupa y ocupa a su estratega Everaldo Begines.

Pachuca, Tigres y Chivas, han sido los verdugos de Las Fieras luego de tres fechas disputadas en el Clausura 2020 y si bien en el último duelo contra Guadalajara ya se observó una mejoría, los cierto es que en sector defensivo el equipo todavía padece de varias desatenciones que cuestan goles en momentos claves.

“Del partido de Pachuca a este último creo que si hemos mejorado mucho, pero seguimos cometiendo errores defensivos, hemos recibido muchos goles, ante Chivas estuvimos atentos en lapsos, pero las desatenciones atrás nos están costando”, apuntó Begines.

Los arranques de torneo nunca han sido sencillos para las verdes, en el Apertura 2017 y 2018 ligaron cuatro derrotas en fila, mientras que en el Apertura 2019 consiguieron su primera victoria hasta la quinta jornada, cuando le pegaron precisamente al chiverío.

“Fue un arranque complicado ante tres equipos que tienen grandes jugadoras, que le invierten bien, pero a todo se le aprende y las muchachas se han ido con la cara en alto, se dio un gran partido ante Chivas, no se pudo ganar, tampoco empatar, pero sacamos cosas buenas y sólo es cuestión de estar más atentos”.

En este mismo sentido, Begines agregó que “debemos de trabajar, no hay más, sabemos que tenemos un gran equipo, todavía estamos tratando de encontrar el once ideal, hemos cambiado muchas jugadoras y nos queda claro que no podemos bajar los brazos”.

El siguiente compromiso del León será el lunes por la noche en casa frente a Monarcas Morelia, rival con el cual se tiene una victoria y un empate en la cancha del Nou Camp.





Inicios Complicados…

Torneo Resultados

Apertura 2017 Santos 2-1 León

León 0-2 Monterrey

León 1-3 Atlas

Tigres 9-0 León





Apertura 2018 Guadalajara 1-0 León

León 1-3 Tigres

Querétaro 2-1 León

León 1-2 Atlas





Apertura 2019 León 1-1 FC Juárez

Querétaro 2-1 León

León 0-2 Cruz Azul

Toluca 1-1 León





Clausura 2020 Pachuca 3-1 León

León 0-1 Tigres

Guadalajara 4-3 León