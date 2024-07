Bobby Lee Jr. quiere retener su título mundial de la IOCW

León, Guanajuato. Todo está más que listo para el choque de trenes que personifica el enmascarado leonés, Bobby Lee Jr. ante Cinta de Oro, DMT Azul y Galeno del Mal, rivales ante los que defiende su campeonato de peso completo de la IOCW. La batalla tendrá su desarrollo en Oaxaca.

Pese a contar con más de dos décadas de trayectoria sobre los encordados, Bobby Lee Jr. logró su primer título mundial en un mano a mano celebrado a mediados de abril en León. El ídolo de la ‘ciudad zapatera’ se impuso sobre la otrora figura de la WWE, a quien le arrebató la faja de monarca de peso completo de la International Open Challenge Wrestling.

Tras conseguir la anhelada consagración internacional, Bobby Lee Jr. encara ahora la primera defensa de su título, reto que será mayúsculo, ya que sale de León para presentarse en Oaxaca en una inédita lucha de escalera ante Cinta de Oro, DMT Azul y Galeno del Mal, batalla sin bandos ni alianzas, será todos contra todos.

“Es la primera vez que vengo a Oaxaca, la verdad que al exponer un campeonato uno está expuesto a un mano a mano, un triangular, un cuadrangular o lo que sea. En esta ocasión es en una lucha de escalera. El campeonato quedará colgado en el centro del ring y el primero que lo agarre se queda con el cinturón y es el campeón”, detalló Bobby Lee Jr. para Noticias Vespertinas.

Este cruce entre auténticos titanes del ring, es la batalla estelar de la función llamada ‘Noche de Luchagetza’ a desarrollarse el próximo 7 de julio en la Arena Oaxaca.

“La verdad es que Cinta de Oro no se quedó conforme con la situación de perder contra mí, ahora entran dos luchadores de peso muy, pero muy completo que son el Galeno del Mal y DMT Azul, ellos son unas moles. Ante eso yo me he preparado desde siempre, yo no me preparo días o meses antes, siempre estoy entrenando y preparándome. Pondré todo lo que esté de mí para que ese campeonato se quede en mi cintura”, añadió el enmascarado leonés.

Hablando desde su experiencia, Bobby reconoció que: “A Cinta de Oro ya le tengo tomada la medida, aunque no me puedo confiar ni él se va a confiar. Reconozco que es un luchador de una trayectoria muy grande. En cuestión de DMT y Galeno, mi mayor debilidad ante ellos sería su peso, debo evitar que me hagan castigo fuerte. El hecho de que yo tenga menos peso me puede ayudar para escabullirme y quedarme con ese campeonato”.

DINASTÍA LEE

Otro leonés que tendrá acción en Oaxaca es Bobby Lee NG, este joven encarna la tercera generación de la dinastía Lee. Para la ‘Noche de Luchaguetza’ se presenta como Campeón Mundial de Parejas de la IOCW, junto a su compañero, Aliado de Dios exponen sus cinturones ante la temida dupla de Texano Jr. y Super Nova, así como la de Príncipe Condor y The Tiger.