Cinta de Oro alista nuevo enfrentamiento ante Bobby Lee Jr.

León, Guanajuato.- La lucha libre en México se cimbra con la revancha entre Bobby Lee Jr. y Cinta de Oro, este último busca recuperar ante el ídolo leonés el título de peso completo de la IOCW. Para la exfigura de la WWE no será sencillo, ya que el campeonato se expone en Oaxaca en una lucha de escaleras ante el heredero de la ‘Bestia del 78’ y otras dos figuras del pancracio mexicano.

En el ring

Con varios roces previos, la rivalidad entre Cinta de Oro y Bobby Lee Jr. tuvo su clímax el pasado mes de abril en una lucha donde el personaje de tapa verde le arrebató al antes llamado Sin Cara, su faja monarca mundial de peso completo de la International Open Championship Wrestling.

“Es un reto muy difícil, la última lucha de escaleras que tuve fue en diciembre (del 2023), ahí recuperé el campeonato en Gómez Palacio (Durango) contra Andrade, Diamante (Azu) y Penta. Ahora tenemos este nuevo reto contra Bobby Lee Jr., que es la primera vez que se corona campeón mundial, entonces no querrá soltar ese campeonato, va a querer retenerlo”, resaltó Cinta de Oro.

Bobby Lee Jr. vs. Cinta de Oro interpretaran una épica revancha en la Lucha Libre Mexicana

La nueva batalla por el añorado cetro internacional resulta llamativa, Bobby Lee Jr. expone su faja ante Cinta de Oro, DMT Azul y Galeno del Mal. Encuentro a darse en una lucha de escaleras, en la que el ganador debe sortear un duelo de todos contra todos para luego escalar por una escalera en cuya cúspide estará ubicado el cinturón.

“Es un reto no nada más para mí, sino para DMT Azul y el Galeno del Mal, que es un joven fuerte, de la familia de los ‘Wagner’. La que va a salir ganando es el público, es la primera vez que me presento en Oaxaca y me siento muy contento. Será difícil, me pongo a pensar el dolor de esa escalera”, concluyó el luchador formado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Este encontronazo de campeonato está por celebrarse el próximo 7 de julio en Oaxaca, el evento lleva por nombre ‘Noche de Luchaguetza’ y la defensa que realiza Bobby Lee Jr. estelariza la cartelera programada en la Arena Oaxaca.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el ring ¡Campeonato en juego!

Dentro de esta misma función está incluido su hijo, Bobby Lee Nueva Generación, quien contiende junto a Aliado de Dios el título mundial de parejas IOCW. Otros contendientes son Texano Jr. y Super Nova, además de la dupla formada por Príncipe Cóndor y The Tiger.