Consejo Mundial de Lucha Libre regresa a León con nuevas rivalidades y emociones

León, Guanajuato. El próximo 29 de junio en punto de las 20:00 horas, el Palenque de la Feria de León será testigo del retorno del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) a tierras zapateras. El cartel está repleto de estrellas y presenta nuevas rivalidades, mismas que prometen emociones fuertes y grandes sorpresas para todos los aficionados de los ‘costalazos’.

"Volvemos a León, regresa el Consejo Mundial de Lucha Libre a León y yo creo que es un buen momento para llenar las arenas", expresó Soberano Jr., uno de los nuevos referentes del CMLL, en rueda prensa celebrada en un hotel de la Zona Piel.

Este evento no solo busca llenar el Palenque de la Feria, sino también ofrecer un espectáculo inolvidable a la afición con nuevos personajes y nuevas rivalidades con las que se busca atrapar al público.

Otro de los personajes acartelados es Kemalito, quien se mostró agradecido por la oportunidad de volver a luchar en León: "Agradecido de volver aquí y sobre todo esa satisfacción que este 29 de junio nos vamos a ver, pero con una gran satisfacción," afirmó.

TORNEO INTERNACIONAL DE AMAZONAS

Para sazonar la velada luchística, el CEFEL vivirá una inédita disputa por el Torneo Internacional Amazonas, título para el que contienden Reyna Isis, Stephanie Vaquer, Lluvia, Tessa Blanchard, La Catalina y Zeuxis. Este duelo exalta la presencia femenina que años atrás tenía menos proyección.

"Es muy interesante, es un nuevo roster, un roster de amazonas, completamente renovado," comentó Isis. Isis subrayó que este nuevo grupo ha tenido una excelente aceptación tanto a nivel nacional como internacional, y está segura de que habrá muchas sorpresas en el futuro.

El evento también contará con enfrentamientos entre grandes figuras del CMLL y nuevos talentos. "Atlantis nunca ha sido un rival para Soberano Jr.," mencionó Soberano Jr., subrayando su ascenso dentro de la empresa y su emoción por enfrentar nuevos retos.

RECIÉN LLEGA A LA CMLL

Octagón Jr., quien recién llega a las filas del CMLL, expresó su entusiasmo por la calidad y la competencia dentro de la empresa, donde además destacó la oportunidad de aprender de sus compañeros y la importancia de demostrar su valía sobre el ring.

"Estoy muy contento y emocionado de estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque siempre me lo he dicho, que todo el elenco y todos los luchadores que trabajan dentro de la empresa, tienen muchísima calidad, muchísima lona recorrida, y eso, a mí me ayuda muchísimo a mi nivel curricular a aprender de todos y creo que se está notando. Yo no soy tanto de estar de bravucón, a mí me gusta demostrarlo arriba del cuadrilátero", mencionó Octagón Jr.

Este magno evento de lucha libre en León promete ser uno de los más atractivos del año, con un cartel que garantiza acción y entretenimiento desde la primera lucha hasta la estelar.