Ariel Holan decidido a sacar la mejor versión de León

En la “guarida” se acabaron los pretextos. Sin el trajín de disputar la Concachampions y con la recuperación de elementos importantes, Ariel Holan dejó en claro que León debe comenzar a mostrar su mejor cara si es que desea tomar protagonismo rumbo a la fiesta grande.

“Ya estamos libres de viajes, la gente que venía lesionada se está empezando a reincorporar y eso debe ir levantando el nivel del equipo, después de eso creo que si hacemos el 60 o 70 por ciento de lo que vemos en los entrenamientos, estoy totalmente convencido de que vamos a levantar nuestro nivel de juego, eso también nos ayudará a salir a la cancha con más alegría y placer. Al final del partido con Querétaro dije que no estaba preocupado por los resultados, acá lo importante es entrar a la liguilla, claro que no es lo mismo entrar debajo de los primeros cuatro, pero estando en la liguilla las posibilidades se incrementan”, dijo el timonel de La Fiera.

Deportes Vive “El Grande” Martínez momentos de tensión con Las Fieras

El “domador” apuntó que ganar 15 de 15 sería la cosecha ideal de puntos para lo que resta de la fase regular, sin embargo, más allá de las cifras “quiero dejar claro el concepto, vamos a tener mejores oportunidades en la medida que mejor juguemos, obvio nos gustaría ganar todo lo que queda, pero ahora nos enfocamos en jugar mejor y por jugar mejor no solo me refiero a pasar la pelota, sino en ser eficaces, llegar al arco y convertir, cerrar el arco para que no nos conviertan, nuestras energías no están enfocadas en ganar como sea, sino en recuperar nuestro estilo, si logramos eso vamos a tener los puntos suficientes como para pensar que podemos entrar a la liguilla en una buena posición”.

Atlético de San Luis es el próximo objetivo de los esmeraldas, un rival que viene enderezando el rumbo después del arribo del brasileño André Jardine y que por ahora se ubica en puestos de repechaje.

“Es un buen equipo, tiene un excelente entrenador que a partir de su llegada mejoró en cuanto a juego, pero insisto, más allá del rival hay que ver cómo estamos nosotros, ese es el secreto, no es que subestimemos al rival, sino que es muy importante que nosotros recuperemos el nivel”, precisó Holan.

Finalmente, el argentino confirmó que “Osvi” Rodríguez y el charrúa “Fede” Martínez, son las únicas dudas para el encuentro de este sábado en el Estadio Alfonso Lastras.