Vive “El Grande” Martínez momentos de tensión con Las Fieras

Adrián Martínez no dudó al momento de señalar que el presente de Las Fieras es lo más complejo que le ha tocado vivir en su todavía incipiente carrera como entrenador.

La escuadra esmeralda arrastra tres derrotas en fila y parece que se desmorona justo cuando la fase regular del Clausura 2022 ingresa a su etapa definitoria.

“Momentos así te ponen a pensar más, uno trata de buscarle la vuelta, pero al final estoy tranquilo porque hemos tratado de formar un equipo competitivo y creo que lo hemos podido plasmar en algunos juegos, pero también tenemos nuestros límites, esta racha es de lo más difícil que me ha tocado experimentar porque a veces se te acaban los discursos y los movimientos, no hemos escatimado de lo poco o mucho que sabemos, pero estamos inmersos en esto y ojalá podamos salir pronto y crecer a partir de esto”, dijo “El Grande”.

Sin embargo, de lo perdido a lo encontrado, León aún ve a tiro de piedra una posible liguilla ya que marcha a cuatro puntos de distancia del octavo lugar que es Pumas.

“A las jugadoras les he pedido que no bajen los brazos, que no nos abandonemos y al final esto es futbol, no sabes que va a pasar, pero tampoco podemos meter más presión, si saber que todavía está en nuestras manos, así que necesitamos esa alegría y esa chispa que nos hicieron sumar unidades luego de otro pasaje difícil como fue el inicio de la campaña, lo que sí me dolería bastante es que no luchemos hasta el final”.

En el elenco verdiblanco existe la voluntad de regresar a la senda del triunfo, el problema es que el calendario le pondrá este domingo en casa una prueba de auténtico fuego, nada más y nada menos que las campeonas Rayadas de Monterrey.

“Ojalá podamos salir con confianza, olvidarnos del rival que vamos a tener enfrente, que pensemos que somos once contra once y competir con nuestros argumentos, para eso buscaremos plantear una estrategia adecuada porque no es ir al contragolpe, nunca lo hemos hecho, este equipo siempre va a luchar y el siguiente rival nos exigirá rayar en la perfección”, aseveró Martínez.