Antonio Sandoval 'pedalea' con rumbo a París 2024

León, Gto.- Con plaza asegurada para México en la prueba de ciclismo de montaña varonil de los Juegos Olímpicos de París 2024, Antonio ‘La Liebre’ Sandoval está en la terna de ciclistas nacionales que buscan hacerse del boleto a la magna justa deportiva, para ello el representante leones encara un nutrido calendario de pruebas para sumar puntos al ranking mundial.

Es de mencionar que la cuota olímpica fue obtenida por el también representante leonés, Gerardo Ulloa, esto en 2023 tras su participación en el Campeonato Panamericano de MTB celebrado en Congonhas, Brasil.

Luego Ulloa Arévalo fue sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje con 18 meses de suspensión, esto tras no acatar la normativa del ‘pasaporte biológico’, sistema implementado por la también llamada WADA que consiste en la realización de pruebas sorpresa de dopaje, por ello se requiere que el atleta notifique lugar de residencia y en el caso del ciclista ‘guanajua’, este no informó su localidad por lo que no pudo participar en tres evaluaciones.





VA LA LIEBRE

Ante dicha sanción, el ciclismo de montaña en México presenta tres prospectos a Paris 2024, Antonio Sandoval, el aguascalentense Adair Prieto e Iván Aguilar del estado de Hidalgo. Siendo el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional el principal criterio de clasificación, el apodado ‘La Liebre’ ha encarado varias pruebas internacionales para nutrir su puntaje ante la UCI.

“El corte para sumar puntos en el ranking que se cierra el próximo 26 de mayo, durante este tiempo tengo posibilidades para alcanzar el objetivo, en las competencias que tengo en puerta, entre ellas unas Copas del Mundo en Brasil durante abril y finalmente el 8 de mayo en el Campeonato Panamericano en el Centro Nordic Soldier Hollow, en Midway, Utah”, expuso Antonio Sandoval.

Hace un par de semanas, Sandoval disputó una serie de eventos en Puerto, pese a que no logró los mejores resultados, aún mantiene la ilusión por ganarse el boleto a Juegos Olímpicos.

“Me he sentido bien, le he batallado un poco, pero trabajamos fuerte para poder conseguir el objetivo, en estas próximas competencias confío que lograremos buenos resultados”, concluyó el ciclista mexicano.

De los certámenes que encaró en la isla boricua, Sandoval Jiménez terminó 24 en el XCO del PR MTB Cup, así como el puesto 25 en el short track del mismo evento. Previamente en el Tropical MTB Challenge fue 34.