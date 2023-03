“Aguerrido” Cruz levanta los puños para nueva pelea en Michoacán

León, Guanajuato.- Orgullo de La Ermita, Luis Daniel Cruz Torres, conocido en el encordado como "El Aguerrido", alista los puños para encarar un nuevo reto ante Lisandro Flores, rival que enfrenta en Michoacán.

A seis meses de su debut en el boxeo de paga, el púgil de 19 años encara este fin de semana su tercera pelea. En este nuevo compromiso mide fuerzas ante Lisandro Flores, siendo un choque programado en la división de los 76 kilogramos y a darse el sábado 1 de abril en Sahuayo, Michoacán.

“Me he preparado muchísimo, gracias a Dios se me dio está pelea, voy con la intención de dejarlo todo para ganar. Renuncié a mi trabajo para poderme enfocar en este nuevo reto, me siento fuerte, me siento seguro, no la tendrá fácil mi rival”, comentó Luis Cruz en charla para El Sol de León.

Inspirado por un multicampeón mexicano como lo es Juan Manuel “Dinamita” Márquez reconoce: “Mi mayor referente es Juan Manuel Márquez, un tipo que siempre iba al frente, nunca se guardaba nada y tenía mucha resistencia para aguantar. Así defino mi estilo, me gusta ir al frente, ser valiente, que mis rivales sientan mis golpes, también me toca recibir, pero no hay que sacarle, hay que aguantar por eso he trabajado mucho en mi resistencia”.

Bajo la guía del exprofesional y ahora entrenador Ramón Romero, el “Aguerrido” Cruz vive un meteórico ascenso, apenas cuenta con dos años dedicado en cuerpo y alma al deporte de los puños. En su breve etapa como amateur fue campeón estatal, además subió al podio de los Juegos Nacionales CONADE y el Festival Olímpico.

En su naciente carrera profesional, debutó ante Saúl Hernández de Manuel Doblado, rival que noqueó en el segundo asalto, luego perdió ante Emiliano Guilloa, cayendo por la vía del cloroformo puro en el quinto round.

Actualmente, Luis Cruz entrena junto a una camada de 15 jóvenes en la Minideportiva Téllez Cruces, espacio en el que toma la batuta como ejemplo de sus compañeros más jóvenes.

“Ahora que veo que hay más chavos que están empezando y que vienen atrás, me motiva mucho más porque me toca ser ejemplo para todos ellos, tengo que demostrarles que sí se puede, que el boxeo cumple sueños”, concluyó el pugilista leonés.

SEMILLERO

Para el entrenador Ramón Romero, el debut del “Aguerrido” es cosecha de buen trabajo con los jóvenes, también entrena a Luis “Panterita” Morales y anteriormente debutó a “Chaparro” Falcón.

“Hay mucho talento en León, soy un convencido que hay muchísimos chamacos con hambre de lograr cosas grandes y para muchos el boxeo es el camino a seguir, pero requiere de mucha dedicación, compromiso y esfuerzo. Es un gran orgullo para mí trabajar con los muchachos, iniciarlos y ver cómo poco a poco crecen”, concluyó el entrenador Romero.