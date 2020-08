Afirma Stiven Barreiro que este León es de temer

Mucho se habla de los cuatro grandes y hasta de las escuadras del norte, sin embargo, Stiven Barreiro no duda al momento de señalar que esta versión del León es para temer.

“Desde torneos anteriores se viene haciendo muy bien las cosas acá, creo que desde antes de las 12 victorias, León es un equipo para temerle, además tenemos jugadores muy peligrosos adelante que si les dan espacios te hacen daño, entonces me parece que los grandes rivales ya respetan mucho a este equipo”, manifestó el defensor esmeralda.

Y por lo que ha venido mostrando La Fiera, así como Cruz Azul en sus últimos juegos, el choque del próximo sábado en Ciudad Universitaria puede ser de lo mejor que se vea no sólo en la jornada tres, sino en todo el torneo Guard1anes 2020.

“Nosotros hemos demostrado que venimos en buen nivel, somos un equipo demasiado competitivo y así como nos preocupamos por Cruz Azul, ellos también deben estar preocupados por lo que hacemos nosotros, yo acá tengo apenas seis meses y en este corto tiempo me he dado cuenta del gran equipo que hay y que todos nos entendemos bien”.

Barreiro también destacó el perfil ofensivo que tiene La Máquina con el aporte de tipos como “El Cabecita” Jonathan Rodríguez y Milton Caraglio.

“En general tienen grandes jugadores, pero será un gran reto para nuestra defensa ya que “Cabecita” es un delantero muy rápido, de mucha movilidad, nosotros tendremos que estar bien concentrados y esta Caraglio que es muy fuerte, sabe ocupar los espacios, si será un reto sacarles el cero, aunque si todos estamos enchufados lo podemos conseguir”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes León femenil alista su primera visita a Tijuana

Cabe resaltar que luego de dos fechas, León es el único equipo que no ha admitido gol.

A ganarse el cariño

Hoy en día, Stiven Barreiro es titular en la central junto a William Tesillo, aunque la sombra de su también paisano Andrés Mosquera, uno de los elementos más queridos por la afición verdiblanca, sigue ahí presente y como recordatorio de que no debe bajar el ritmo.

“Creo que he venido haciendo bien las cosas, me he acoplado con Tesillo, lo conozco y el a mí. La opinión de los hinchas se respeta, hay una competencia muy sana y siempre trataremos de hacer bien las cosas para beneficio del equipo, cuando a Mosquera le toque yo estaré apoyando atrás, así como el ahora lo hace”, aseveró el ex Atlas y Pachuca.

En números