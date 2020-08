León femenil alista su primera visita a Tijuana

Con rival ya confirmado para la primera jornada del Guard1anes 2020, el León femenil afina los últimos detalles previos a su debut.

“El trabajo seguirá siendo igual o mejor porque ya con el calendario listo ahora si podemos planificar mucho mejor, ya sabemos contra quien vamos y el trabajo no debe bajar, hay que mantenernos o incluso aumentar para arrancar con todo”, manifestó la cancerbera esmeralda Ángeles Martínez.

Las Fieras abrirán el 17 de agosto en Tijuana, partido que “puede ser muy interesante, el torneo antepasado tocó que ellas vinieran, en el anterior las íbamos a visitar después del juego contra Puebla, después ya no se pudo por lo de la pandemia y sin duda será un gran encuentro, así que simplemente hay que trabajar en lo que venimos haciendo”.

Las dirigidas por Everaldo Begines no sólo sueñan con clasificar a una segunda liguilla, la mira esta puesta en el título, aunque Martínez reconoció que “el objetivo tiene que ser semanal, partido a partido, primero es Tijuana y cada juego debemos desempeñarnos bien para llegar a esa meta final que es pelear por el campeonato”.

Va por la titularidad

Si hay un puesto por demás disputado en el conjunto verdiblanco ese es precisamente en la portería, donde la ex de Tigres tiene en Itzayana González a una dura competencia.

“Desde que llegué a León yo te trabajado, no he bajado los brazos, por ahí estuve platicando con el profe acerca de que es lo que me estaba faltando para tener más minutos, en su momento Itzayana lo ha hecho muy bien, el último torneo yo acabé jugando, pero espero seguir haciendo mi trabajo de la mejor manera para iniciar como titular”, dijo Martínez.

El dato

Los equipos femeniles de León y Tijuana sólo registran un antecedente, el del Apertura 2019 con victoria de 2 a 0 para las guanajuatenses en el Estadio Nou Camp.