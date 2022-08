Acepta Paiva dificultades para equilibrar el juego de León

León, Guanajuato.- León sabe producir de medio campo hacia el frente, su gran lio sigue siendo encontrar estabilidad en zona defensiva y esa es una situación que su técnico Renato Paiva reconoce y con la cual está trabajando horas extras.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Tras siete fechas en el Apertura 2022, los verdes son el segundo equipo con más anotaciones permitidas, 13 en total, las mismas que también ha recibido Cruz Azul y solo dos menos que los Gallos Blancos del Querétaro.

Al respecto, Paiva dijo que “es obvio que tenemos un problema, podría decir que es algo normal debido a esta vocación ofensiva tan fuerte que tienen los jugadores, en el 11 solo hay tres, más Cota, que son de características defensivas, hablamos que nuestros laterales (Castillo y Rodríguez) son muy ofensivos, entonces nuestro trabajo es que esos jugadores perciban que hay momentos defensivos en los que deben aplicarse, luego hay que dar pasos adelante para presionar y replegarnos rápido para defender el arco, eso no lo hicimos ante Monterrey. Esto de los goles recibidos como lo dije es un problema que ya se viene arrastrando de varios torneos, pero hay que hacer entender eso, los chicos quieren marcar goles, ir para adelante, pero también deben percibir esa responsabilidad del momento en que no tenemos el balón, no es un trabajo fácil por su vocación ofensiva, pero se está trabajando e intentando corregir”.

Lo sucedido en la Sultana del Norte quedó en el pasado y si aún quedan remanentes de la goleada recibida por Rayados, el “domador” continúa poniéndole el pecho a las balas.

“Una mala noche, punto, no me escondo, pero es página pasada, no me quedo nunca con el árbol, me quedo con la floresta, fue un accidente, no hay ningún club que jamás haya perdido por cinco, si tristes, responsables y analizando que pasó, pero lo digo de nuevo, no me quedo con lo malo, me quedó con lo que se ha trabajado en estos meses”.

Deportes Ángel Mena enciende alarmas en la “guarida” por fascitis plantar

Para el timonel de los esmeraldas no hay dudas de que este sábado contra Mazatlán, sus jugadores volverán a demostrar la personalidad que les hizo sacar puntos importantes en jornadas anteriores, apelando sobre todo a lo enseñado frente a Pumas y América.

“El carácter, orgullo y personalidad de estos jugadores ya esta probada, el sábado vamos a ver su respuesta, nadie sabe si ganaremos, pero sé que ellos darán una respuesta fuerte para levantar una imagen que en su 50 por ciento fue mala ya que en Monterrey solo hicimos la mitad de buen futbol, atacamos bien y defendimos muy mal, fue una noche mala empezando por mi y luego los jugadores en ese momento defensivo”, aseveró.

En Números