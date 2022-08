Ángel Mena enciende alarmas en la “guarida” por fascitis plantar

León, Guanajuato.- Después del 5-1 en Monterrey, los problemas no cesan en el campamento de La Fiera. Debido a un problema de fascitis plantar, Ángel Mena está en duda para ver acción este próximo sábado ante el Mazatlán FC.

De momento, el mediocampista ecuatoriano ha trabajado al parejo del grupo, aunque el “domador” Renato Paiva reconoció que por ningún motivo arriesgará al jugador. Cabe destacar que por este problema, el “Ángel del Gol” tuvo que ausentarse del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, donde incluso estaba considerado para el Skills Challenge o Concurso de Habilidades.

“Si es un verdadero problema, una molestia que le regresó en la planta del pie y la realidad es que le molesta, no le prohíbe jugar a su máximo nivel, pero le incomoda, le genera un dolor soportable y después del esfuerzo le provoca una infección y ahí es donde le cuesta más, entonces hay que ver como es su respuesta a lo largo de los días para saber si estará disponible”, explicó el timonel portugués.

En este mismo sentido, Paiva afirmó que Mena solo será considerado si está al 100, de lo contrario “no vamos a forzar a nadie, ni vamos a tener recuperaciones mal hechas, nunca en mi trayectoria forcé a un jugador, ni en las finales que he tenido, siempre cuando hay duda es la parte médica la que nos dice si al futbolista podemos testearlo en el entrenamiento previo o en el calentamiento, así que siempre escucharé a los profesionales de la medicina y sin sus órdenes no vamos a arriesgar a nadie, prefiero no tenerlo un juego a no tenerlo en seis o más”.

Finalmente, de la evolución que ha tenido William Tesillo, el lusitano comentó que “sigue progresando, a su recuperación le queda poquito tiempo, pero va bien, no puedo dar un periodo de tiempo, pero creo que rápido podrá estar trabajando en cancha con balón, esto de manera progresiva y luego ya con nosotros”.