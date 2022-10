Guillermo del Toro no vendrá al FICM, asegura Cárdenas Batel

El estreno en Latinoamérica de “Pinocho” tendrá lugar en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y tras el revuelo que ha causado este anuncio, el vicepresidente del festival, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, aseguró que la posibilidad de que Guillermo del Toro llegue a Morelia es nula.

“Hasta ahora no viene, así lo detallamos en la rueda de prensa, no es un tema de querer guardar una sorpresa. Creo que es público pero perdió a su madre hace unos días, entonces no podrá venir”.

Cárdenas Batel aseguró que desde el principio iba a ser complicado que Del Toro estuviera celebrando los 20 años de FICM, ahora con esa situación y duelo personal por el que atraviesa, la posibilidad es nula de poder contar con la presencia de uno de los directores de cine mexicano más queridos por el país.

“El estreno de esta cinta de ‘Pinocho’ será este miércoles 26 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Mariano Matamoros, para quienes lograron tener boleto, vengan a disfrutar de la función”.

La madre del director de cine y ganador del Oscar, Guillermo del Toro, falleció el pasado 15 de octubre, confirmó la Universidad de Guadalajara que envió condolencias al autor de Pinocchio y La Forma del Agua.