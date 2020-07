Francisco Martín Moreno presenta su libro “Cuando México perdió la esperanza”

“Cuando México perdió la esperanza” es el nuevo libro del articulista y novelista Francisco Martín Moreno, una novela corta en la que el autor narra en ficción los acontecimientos de la entrevista entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La nueva novela de Francisco Martín Moreno es un drama político en el que en medio de la pandemia que causó estragos en todo el planeta, el personaje de ficción Antonio M. Lugo Olea no consigue ver esa realidad, así espera con ansias la llamada del presidente Trum y es que no son los acuerdos a los que se puede llegar sino la imagen que tiene de él, para así librar su meta como el mejor presidente que tenga México, mientras que Mariano Everhard le dice sus verdades.

Han pasado 17 meses desde la toma de posesión de Antonio M. Lugo Olea, AMLO, como presidente de todos los mexicanos. 17 meses en los que la desesperanza y la decepción han nublado su gobierno. Sus detractores son cada vez más y él parece haber perdido por completo el control del país. Para empeorar su situación, Trump ha decidido que la hora de un encuentro, frente a frente, en la Casa Blanca, ha llegado. Mariano Everhard, su secretario de Relaciones Exteriores, le deja muy claro que no hay negativa posible.

A pregunta expresa por El Sol de León sobre el título de su nuevo libro, que por motivo de la pandemia por la covid-19 solo puede encontrarse en formato digital, el escritor mexicano comentó que “me adelanto a la conclusión de cuando México perdió la esperanza, pero en la 4T, para mí es un cadáver insepulto, ya nada más falta enterrarlo, con el solo hecho de que doce y medio millones de mexicanos se hayan quedado sin ingresos y se hayan perdido en dos meses un millón y medio de empleos”.

Francisco Martín Moreno comentó vía telefónica con la OEM que “un gobierno que se supone de izquierda, por el bienestar de los desposeídos fundamentalmente de eso se trata, yo tenía la esperanza de un gobierno que se decía de izquierda, lo primero que iba a hacer era acabar con la pobreza o intentar a acabarla pero tiene que generar la riqueza, lo que ha hecho es destruirla”.

“La 4t Es un cadáver insepulto” dice el autor de libros como “México negro”, “México engañado” y “Ladrón de esperanzas”, Francisco Martín Moreno.

Moreno relató para la OEM de León que México ha atravesado diferentes episodios en su historia como la Conquista, la Guerra de Independencia, la invasión norteamericana, la Guerra de Reforma, La Intervención Francesa, la dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana.

“Médico es muy poderoso y estamos sufriendo una ectomabe populista, pero vamos a salir de eso con grandes dificultades, pero yo si perdí la esperanza, México perdió la esperanza en la 4T, pero México no perdió la esperanza en México” dijo al teléfono con la OEM en Guanajuato.

El autor que ha escrito alrededor de 30 libros que hablan acerca de la historia de México comentó acerca de su nueva novela “Cuando México perdió la esperanza” que “nunca había trabajado una novela de cara al futuro porque habló de la próxima entrevista entre Trump y López Obrador, de eso se trata la novela, y es una incursión en el futuro y muy audaz de mi parte porque claro que me puedo equivocar en muchas cosas”.

Francisco Martín Moreno desde su punto de vista como analista histórico nos compartió algunos suceso han pasado “de cualquier manera preví los acontecimientos y lo curioso es que me están saliendo uno tras otro”.

Martin Moreno comentó que el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que “la mejor política exterior es la interior, por lo cual está ignorando al mundo, él dijo no voy a salir de México, no ha salido de México hasta que le llamó Trump, no te estoy invitando a una videoconferencia, quiero que vengas a Washington”.

El autor de “Las grandes traiciones de México” comentó que la reunión entre Trump y Obrador dice Moreno “lo que quiere él es mostrar una fotografía de él y López Obrador con la comunidad chicana, y eso no se logra en una videoconferencia, quiere el apoyo de López obrador de cara a los mexicanos norteamericanos que viven en Estados Unidos”.